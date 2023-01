Avis | La visite de Biden à la frontière est forcément gênante

Cela pourrait également moderniser la façon dont le gouvernement américain suit les demandes d’asile et les migrants eux-mêmes, rendant l’ensemble du processus plus fluide. Certains groupes de défense des droits des immigrants, dont l’American Immigration Council, ont soulevé des questions valables sur la manière dont le gouvernement utilisera les coordonnées GPS et les données biométriques collectées par l’application.

Mais CBP One a le potentiel d’être transformateur, dans le bon sens. Des centaines de personnes meurent chaque année en faisant le dangereux voyage vers les États-Unis. Imaginez s’ils pouvaient obtenir un rendez-vous pour déposer une demande d’asile sans jamais avoir à se mettre en danger.

Pour ceux qui ont déjà traversé la jungle pour atteindre la frontière, la nouvelle de l’application risque d’être un déchirement. Jusqu’à récemment, les Cubains, les Nicaraguayens et les Vénézuéliens avaient de bonnes chances d’être admis aux États-Unis ; il est difficile de les expulser en raison des relations glaciales de leur pays avec les États-Unis. Mais dans le cadre du nouveau plan de M. Biden, le gouvernement mexicain acceptera jusqu’à 30 000 personnes de ces trois pays et d’Haïti par mois, écrasant ainsi leurs espoirs d’atteindre l’Amérique.

Cet aspect du nouveau programme a indigné les militants des droits de l’homme, amenant certains à comparer M. Biden à l’ancien gars. Mais la comparaison n’est pas juste. Dans l’ensemble, l’administration Biden a fait un travail décent pour renverser les politiques de l’ère Trump de la cruauté qui séparaient les parents de leurs jeunes enfants, faisaient vivre les travailleurs sans papiers dans la peur constante de l’expulsion et réduisaient les admissions de réfugiés.

Cependant, les efforts de M. Biden pour restaurer l’image de l’Amérique en tant que pays au grand cœur et accueillant ont un inconvénient. Les migrants au Mexique avaient de grands espoirs lorsque M. Biden a pris ses fonctions qu’il changerait immédiatement les politiques pour les laisser entrer. Depuis lors, plus d’un million de demandeurs d’asile ont été autorisés à entrer aux États-Unis avec des avis de comparution devant le tribunal pour les cas les plus fréquents. ne sera probablement pas appelé avant des années.

Alors que certaines écoles et refuges pour sans-abri américains sont inondés de migrants, l’opinion publique semble se déplacer encore plus en faveur de restrictions plus strictes à la frontière. Selon un récent sondage du Pew Research Center, le pourcentage de personnes qui affirment que le renforcement de la sécurité le long de la frontière américano-mexicaine pour réduire les passages illégaux « devrait être un objectif important » est passé à 73 % contre 68 % il y a trois ans. L’augmentation est largement tirée par les démocrates (59 % aujourd’hui contre 49 % alors).

Maintenant, M. Biden se démène pour essayer de réduire le nombre de migrants qui traversent la frontière. “Il sait à quel point les problèmes frontaliers ont paralysé les présidences”, m’a dit Muzaffar Chishti, chercheur principal au Migration Policy Institute. “Il ne veut pas être estampillé de cette marque d’une frontière ingérable.”