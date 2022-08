Avis | La virilité de Josh Hawley, le ventre de Mike Pompeo et d’autres taquineries de 2024

Je modifie légèrement le titre et l’inclinaison de cette fonctionnalité et mets l’accent sur les chansons plutôt que sur les paroles, car vous ne pouvez pas avoir ces dernières sans les premières et je ne connais personne qui écoute une chanson à plusieurs reprises si seulement les paroles sont attrayantes. De plus, les paroles les plus poétiques, les plus vraies et les plus drôles n’atteignent leurs objectifs que si leurs apparats auditifs les complètent.

Les centaines de nominations inutilisées que vous avez envoyées au fil du temps restent viables – vous faisiez toujours l’éloge de chansons entières. Et je continuerai à puiser dans ces nominations. Je le fais aujourd’hui, avec deux compositions très différentes mais magnifiques qui ne perdent jamais leur éclat.

“Fast Car”, écrit et interprété par Tracy Chapman, est proche de la perfection. Grattez ça : ça est parfait. Sorti en 1988, c’est l’une de ces chansons ambitieuses, comme “Cat’s in the Cradle” de Harry Chapin, qui raconte une histoire s’étendant sur des décennies et capture l’arc d’une vie en quelques minutes seulement, ses paroles un exploit d’économie et des anecdotes habilement choisies et imagerie:

Tu vois, mon vieux a un problème

Il vit avec une bouteille, c’est comme ça

Il dit que son corps est trop vieux pour travailler

Son corps est trop jeune pour ressembler au sien

C’est une chanson sur le désir et la désillusion d’une pauvre femme, sur son piégeage, et la « voiture rapide », mentionnée à maintes reprises, devient à la fois une incantation et une métaphore polyvalente, un moyen d’évasion, un vaisseau d’illusion, une promesse, un trahison. La musique fonctionne magnifiquement avec les mots : pendant les couplets, elle communique la mouture de son existence, mais ensuite elle s’accélère pour le refrain, qui capture l’exaltation de ses rêves.

Quand je suis allé chercher en ligne des performances live de la chanson, celui que j’ai trouvé avait, en dessous, ce commentaire d’une personne identifiée comme Avila Dauvin : « Comment quelqu’un peut-il écrire une chanson qui vous brise le cœur et élève votre âme en même temps ? Légende absolue. Je ne peux pas le dire mieux.

Et je ne suis pas surpris que “Fast Car” ait été couvert à plusieurs reprises. Voici un recueil de versions de Khalid, Birdy, Sam Smith et bien d’autres. (Merci à Carole Randolph Jurkash de Darien, Illinois, et Deirdre Godfrey de Chicopee, Mass., pour avoir attiré à nouveau mon attention sur “Fast Car”.)

L’autre chanson que je veux célébrer n’est pas aussi épique ou éloquente sur le plan des paroles, mais elle est magnifique et elle élève mon âme encore plus haut que “Fast Car”. S’il vous plaît, dites-moi que vous connaissez “Sweet Thing” de Van Morrison, qui est sorti en 1968 et est devenu un classique au fil des ans. S’il vous plaît, dites-moi que vous souriez à son départ, lorsqu’il galope joyeusement, et que vous êtes hypnotisé deux minutes plus tard, lorsqu’il atteint son plein galop. Et s’il vous plaît dites-moi que sa description du charme de l’amour – de la façon dont l’amour met des étoiles dans vos yeux et le vent dans votre dos – vous semble juste :

Et je marcherai et parlerai dans des jardins tout mouillés de pluie

Et je ne vieillirai plus jamais, jamais, jamais, jamais aussi vieux

“Sweet Thing” est une chose sublimement douce, salée juste ce qu’il faut par la voix de Morrison. (Keith Krabbe, Princeton, NJ)