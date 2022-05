Avis | La violence armée est comme ce qu’était la ségrégation. Une tache morale non traitée.

Pourtant, une grande partie de notre dialogue national ces jours-ci appelle à se concentrer sur les notions de privilège, de préjugé, d’iniquité et de vocabulaire, et alors que la plupart des Américains veulent une sorte de réforme des armes à feu, la plupart sont moins d’accord avec l’idée que nous devons révolutionner nos attitudes. sur ces autres questions. Une enquête de Pew Research de 2020 a révélé qu’aux États-Unis, seulement 40 % disent que « les gens devraient faire attention à ce qu’ils disent pour éviter d’offenser les autres » contre 57 % qui disent que « les gens d’aujourd’hui sont trop facilement offensés par ce que les autres disent ».

En lisant cela, nous sommes plus nombreux à penser que les armes à feu sont un problème urgent et que le politiquement correct ne l’est pas. Et pourtant, notre discours se concentre fréquemment sur cette question, ne se concentrant que brièvement sur les armes à feu dans le sillage immédiat des tragédies. Pour ceux qui pensent que le racisme est toujours notre principal problème, nous pourrions même penser à compter sur les armes à feu comme une composante des efforts antiracistes, étant donné les cas répétés de violence motivés par le racisme.

Sachant cela et sachant que les efforts législatifs au niveau national n’ont abouti à rien après des fusillades à Sandy Hook, Parkland, un Walmart à El Paso et à l’extérieur d’un bar à Dayton, le jugement ne devrait plus seulement être une nouvelle tentative de changer les lois sur les armes à feu, mais aussi de confronter le fait que cela semble impossible, et ce que cela suggère sur la trajectoire même de l’expérience américaine.

Mon pessimisme peut sembler injustifié. Après tout, il fut un temps où il était raisonnable de penser que peu de choses changeraient vraiment sur le front des droits civiques en Amérique. Les citoyens noirs et autres personnes de bonne volonté avaient manifesté, prononcé des discours et en avaient marre bien avant les victoires des droits civiques des années 1950 et 1960, pour se heurter à la résistance d’un cadre uni de membres du Congrès ouvertement racistes hostiles aux appels à l’intégration.

Le sénateur Richard Russell Jr. – un démocrate de Géorgie qui a donné son nom au bâtiment du Sénat de Russell – a fait obstruction à la loi sur les droits civils de 1964 et avait, plus tôt dans sa carrière, répondu à un challenger en déclarant: «En tant que personne qui est née et a grandi dans l’atmosphère du vieux Sud, avec six générations de mes ancêtres reposant maintenant sous le sol du Sud, je suis prêt à aller aussi loin et à faire un aussi grand sacrifice pour préserver et assurer la suprématie blanche dans la vie sociale, économique et politique de notre État comme tout homme qui vit à l’intérieur de ses frontières.

Une partie de ce qui a renversé le cours de la lutte pour les droits civils était une combinaison de technologie et de honte. La télévision a offert des preuves visuelles de la barbarie du racisme ségrégationniste avec une vivacité jusque-là inconnue de beaucoup d’Américains.

Mais cela ne fonctionnera pas cette fois. L’image en mouvement accessible instantanément a depuis longtemps perdu sa nouveauté, et la plupart des républicains au Congrès ne donnent aucune indication jusqu’à présent d’être émus par les images d’Uvalde ou par les faits. Tant qu’ils maintiennent cette posture, ils n’ont pas plus honte que les Dixiecrats d’autrefois – et notre système est arrivé à un point où ceux d’entre nous qui ont honte et veulent voter pour des gens qui feront quelque chose à ce sujet, sont contrarié.