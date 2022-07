Avis | La vie est-elle une histoire ou un jeu ?

Je suis un type d’arts libéraux, donc je vois la vie comme une histoire. Chaque personne est née dans une famille. Au cours de la vie, nous trouvons des choses à aimer et à nous engager – une vocation, un conjoint, une communauté. Parfois, nous pataugeons et souffrons, mais faisons de notre mieux pour apprendre de nos malheurs afin de grandir en sagesse, en gentillesse et en grâce. À la fin, espérons-le, nous pourrons regarder en arrière et voir comment nous avons nourri des relations profondes et servi un bien supérieur.

Will Storr, un écrivain dont j’admire énormément le travail, dit que cette version de l’histoire de la vie est une illusion. Dans son livre “The Status Game”, il soutient que les êtres humains sont profondément motivés par le statut. Le statut ne consiste pas à être aimé ou accepté, écrit-il, il s’agit d’être meilleur que les autres, d’obtenir plus : « Lorsque les gens s’en remettent à nous, nous offrent du respect, de l’admiration ou des louanges, ou nous permettent de les influencer d’une manière ou d’une autre, c’est le statut. Ça fait du bien.”

Les personnes de statut élevé sont en meilleure santé, parlent plus, ont des postures plus détendues, sont admirées par leurs inférieurs sociaux et ont un sens du but, soutient Storr. C’est ce que nous recherchons vraiment. Les histoires que nous nous racontons, que nous sommes des héros en voyage vers le vrai, le bien et le beau – ce ne sont que des mensonges que l’esprit invente pour nous aider à nous sentir bien dans notre peau.