Avis | La vérité de Liz Cheney

Si vous commencez à cliquer sur ces binaires ensemble, vous pouvez tracer des chemins logiques vers des arguments très différents sur le chemin actuel de ces problèmes. L’accent mis sur la structure, sur M. Trump en tant que produit de notre système et la saturation du déni électoral en tant que réflexion sur ce système, peut vous emmener partout, des législateurs essayant avec diligence de couler du béton dans les défauts archaïques de l’Electoral Count Act of 1887, aux écrivains qui soutiennent que l’élargissement de la Cour suprême corrigera l’ossification politique et le minoritarisme.

Et l’accent mis sur M. Trump en tant qu’anomalie vous emmène directement à Capitol Hill un jeudi soir récent avec Mme Cheney. Vêtue de blanc et assise dans une salle surveillée par des millions de personnes, elle s’est assise sur l’estrade pendant des heures, stoïque et sinistre, lors de la dernière audience du comité cet été.

Mme Cheney a fait valoir que l’agence personnelle compte depuis le 6 janvier : les institutions comprennent des individus et les individus façonnent la réalité politique, qu’ils aient ou non l’intention de le faire. Les responsables, a-t-elle déclaré à un intervieweur, ont le devoir « de reconnaître que nous pouvons influencer les événements ». Elle a déclaré à un autre: «Nous avons clairement une situation où les élus doivent décider si nous sommes des spectateurs ou des dirigeants», qualifiant d’«irresponsable» d’agir «comme si nos institutions étaient autonomes, car elles ne le sont pas; il nous faut, il faut des gens, pour faire ça.

Dans une déclaration de clôture qui a adressé les critiques du comité, Mme Cheney a centré l’individu contre le système. Des témoins individuels ont témoigné au lieu de se cacher derrière le privilège de l’exécutif, a-t-elle déclaré; des individus ont fait ce qu’elle a appelé une «série d’aveux» de l’intérieur du parti et de la Maison Blanche, plutôt que dans le cadre d’une classe politique plus large contre M. Trump; un individu comme William P. Barr n’est pas une « fleur délicate » qui se brisera en contre-interrogatoire. Chaque objection théorique au cas politique du comité s’est transformée en un point central sur le personnage principal de ce scénario : que, dans la période qui a précédé le 6 janvier, peu importait ce que tout le monde savait et disait à l’intérieur et à l’extérieur de la Maison Blanche, M. Trump allait faire ce qu’il a fait. Et en réponse, Mme Cheney s’est ostensiblement soumise à ses réserves infinies d’attaques, ainsi qu’à l’ostracisme essentiel du parti.

Au cours de la dernière décennie, certains critiques conservateurs de Trump ont eu tendance à être plus dans la tristesse que dans la colère, et souvent un peu perdus quant à la façon de traiter avec M. Trump et tout ce que MAGA implique, en politique et style.

Mme Cheney, cependant, n’est pas comme ça, ou ne l’a pas été depuis 18 mois. Il n’y a pas d’émotion; si ces gars sont chauds, elle devient froide, “aussi émotive que l’algèbre”, comme l’a dit un législateur républicain l’année dernière; il n’y a aucune anecdote personnelle sur la façon dont la vie est devenue plus difficile pour elle; il y a très peu d’ornementation ; il n’y a que cette singularité granitique. Elle est apparemment prête à abandonner continuellement le pouvoir sans que cela apparaisse comme un sacrifice, à tel point que vous pouvez presque oublier que cela se produit. Voici donc l’individu, faisant un choix, étendant son libre arbitre au maximum dans les limites du système politique, pour faire face à la crise posée par un autre individu en M. Trump.