Dans le cadre des 31 jours de trésors des fêtes du Times, un calendrier de l’avent numérique de délices, ma collègue Susan Shain s’entretient avec des mamans qui abandonnent la pression pour faire de la « magie des vacances ». Le terme est partout ces jours-ci – Spotify a une liste de lecture Holiday Magic, la chaîne d’art et d’artisanat Michaels a une page de destination en ligne Holiday Magic – mais pour ceux qui recherchent une définition, la «magie des vacances» est une sorte d’industrie artisanale de l’artisanat, de la pâtisserie , la décoration et la planification d’événements commençant autour de Thanksgiving que la plupart (mais pas exclusivement) les mamans entreprennent.

Les mamans à qui Shain a parlé ne sont pas les seules à repousser cette course aux armements souvent sans joie et parsemée de guirlandes. En effet, je n’ai commencé à entendre parler du terme « magie des fêtes » que dans des essais le décriant – un petit échantillon ici, ici, ici et ici.

J’ai toujours été relativement à l’abri de cette pression, mais je pense que c’est en partie parce que je suis juif et en partie parce que je vis dans un appartement à New York, pas dans une cabine de cinéma exurbaine Hallmark. Tout le monde autour de moi ne fête pas Noël, et il n’y a pas de pression griswoldienne pour avoir le spectacle de lumière le plus éblouissant de la ville. (Cela dit, regarder “National Lampoon’s Christmas Vacation” est l’une des rares traditions de vacances que nous observons.)

Le mois dernier, dans son bulletin d’information, mon amie Anne Helen Petersen a eu une assez bonne idée de ce qu’elle appelle les « vacances tentaculaires », dans lesquelles la performance des fêtes ne concerne plus seulement Noël ; il a infecté toutes les célébrations, de la Saint-Patrick à Halloween. Comme elle l’a dit, beaucoup de vacances auparavant silencieuses ou confinées “ont fini par ressembler à des mini-marathons, étalés sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, notamment pour les parents et les enfants. Les vacances sont désormais des “saisons” à part entière, avec des performances et des habitudes de consommation et des photos dont l’expérience oscille entre la joie et l’obligation un peu engourdie.