Avis | La tragédie persistante de la génération perdue du Japon

La réponse du Parti libéral démocrate, qui a dominé le Japon d’après-guerre, est accusée d’avoir aggravé les choses avec des politiques axées sur le maintien des bénéfices des entreprises. Dans le processus, la main-d’œuvre à temps plein a été réduite et les emplois à court terme avec des avantages réduits ou sans avantages sociaux ont augmenté. Une période de paralysie du marché du travail connue sous le nom d’ère glaciaire de l’emploi s’en est suivie. Les revenus de la classe moyenne ont chuté, les taux de nuptialité et de natalité ont diminué et le pourcentage de ménages d’une personne a augmenté.

Les Japonais isolés n’ont souvent personne vers qui se tourner. Malgré des améliorations récentes, les services de santé mentale au Japon restent inadéquats et souvent coûteux. Le conseil psychologique reste impopulaire dans un pays où des principes culturels comme le gaman – la version japonaise de la lèvre supérieure raide de la Grande-Bretagne – stigmatisent la recherche d’aide comme honteuse. Les médias nationaux présentent généralement ceux de la génération perdue non pas comme des victimes mais comme des ingrats égocentriques.

Le ressentiment à propos de cet étiquetage était clair dans le groupe de soutien auquel j’ai participé, qui s’est réuni dans un salon du sous-sol du quartier rouge de Kabukicho à Tokyo (j’ai assisté à plusieurs réunions en tant que journaliste avec le soutien de toutes les personnes impliquées.) Aucun des quelque 40 participants, habillé avec désinvolture mais proprement, avait l’air hors de l’ordinaire. Ils étaient calmes et articulés et d’une franchise saisissante sur leurs insécurités, leur chômage, leur solitude et, surtout, leur colère – dirigée contre une génération plus âgée dont la réponse à leurs problèmes était souvent exprimée en ganbaru. (« Travaillez plus fort ! ») Certains vivaient avec leurs parents mais leur parlaient rarement.

En 2019, un reclus au chômage de 51 ans s’est déchaîné à coups de couteau, tuant deux personnes et en blessant 17, pour la plupart des écolières, alimentant les inquiétudes du public concernant la violence des personnes économiquement et socialement marginalisées. Une semaine plus tard, le gouvernement a élaboré des plans pour créer jusqu’à 300 000 emplois pour les personnes bloquées par l’ère glaciaire de l’emploi. Mais le plan n’a pas abouti et les politiques économiques de M. Abe sont accusées d’avoir exacerbé la pression sur les demandeurs d’emploi.

Pour beaucoup au Japon, M. Yamagami est un excellent exemple de la marginalisation et de l’éloignement de la génération perdue par rapport aux parents antipathiques et, pour certains, un centre de sympathie.

Pourtant, aucun allègement politique n’apparaît à l’horizon. Le successeur de M. Abe, le Premier ministre Fumio Kishida, a pris ses fonctions l’année dernière avec des plans pour un “nouveau capitalisme” qui comprendra une redistribution des richesses, des augmentations de salaires et des avantages pour les travailleurs à temps partiel ou à court terme.

Mais l’administration de M. Kishida est sur la défensive face aux relations libérales-démocrates avec l’Église de l’Unification, qui a été accusée de solliciter agressivement des dons auprès de ses membres. La décision impopulaire de M. Kishida d’organiser des funérailles d’État financées par les contribuables pour honorer M. Abe, la hausse de l’inflation et la baisse du yen ont fait chuter les chiffres d’approbation de son cabinet, affaiblissant sa capacité à faire passer quoi que ce soit. Il ne mentionne plus le nouveau capitalisme, faisant plutôt écho à M. Abe en donnant la priorité à la croissance économique.