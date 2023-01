Avis | La théorie de l’inflation des jeux de football

Maintenant, ce que disent les gens qui prétendent que l’inflation est causée par une économie en ébullition, c’est que si la source immédiate de l’inconfort du stade est que les gens essaient d’avoir une meilleure vision de l’action aux dépens des autres, la cause profonde du problème est que le jeu est devenu trop excitant. Les entreprises aimeraient toujours augmenter les prix et les travailleurs aimeraient toujours négocier des salaires plus élevés, mais ils ne le font que lorsque les ventes sont élevées et que les emplois sont abondants. Refroidissez les choses : rendez le jeu moins intéressant – c’est-à-dire poussez l’économie vers un ralentissement ou même une récession – et les gens retourneront à leur place – c’est-à-dire que l’inflation ralentira.

Et c’est, en fait, essentiellement la politique que les grandes économies poursuivent pour contrôler l’inflation. La Réserve fédérale et la Banque centrale européenne augmentent les taux d’intérêt dans un effort délibéré pour ralentir leurs économies et risquer la récession, précisément pour persuader les entreprises qu’elles n’ont plus de « pouvoir sur les prix » et persuader les travailleurs qu’ils ne peuvent pas exiger des augmentations de salaire aussi importantes. .

Mais est-ce vraiment le mieux que nous puissions faire ? Nous voulons que les matchs de football soient passionnants ; doivent-ils rester ennuyeux pour garder les spectateurs à leur place ? En conséquence, une économie dynamique présente de nombreux aspects positifs – entre autres, des marchés du travail tendus semblent entraîner une baisse bienvenue des inégalités salariales, qui augmentaient depuis de nombreuses années. Faut-il renoncer à ces gains pour contrôler l’inflation ?

Dans les années 1970, on parlait largement de « politique des revenus » – une combinaison d’incitations et de persuasion morale qui pourrait concilier une faible inflation avec une économie en plein essor. Un tel discours s’est estompé en partie, je pense, à cause d’une mauvaise expérience avec les contrôles des prix de Richard Nixon, et en partie à cause d’une perte générale de confiance dans la compétence du gouvernement.

Mais il y a eu quelques exemples historiques de politique des revenus réussie. Notamment, en 1985, Israël a remédié à une forte inflation sans une grave récession, en partie en imposant des contrôles temporaires des salaires et des prix.

De manière réaliste, rien de tel ne se produira dans les grandes économies dans un avenir prévisible. Mais est-il vraiment insensé d’imaginer que nous pouvons rendre la lutte contre l’inflation un peu moins douloureuse en cherchant des outils qui vont au-delà de la simple augmentation des taux d’intérêt jusqu’à ce que les entreprises et les travailleurs aient appris leurs limites ?

Le président Biden a reçu un chagrin considérable pour les entreprises à la mâchoire qu’il accuse de profiter de l’inflation pour se livrer à des profits. Les nations européennes ont été critiquées pour avoir tenté de contenir les factures d’énergie avec des contrôles de prix. Nous pouvons débattre des spécificités de ces politiques, mais sont-elles fausses en principe ?