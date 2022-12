Avis | La tempête inflationniste est-elle en train de se calmer ?

Mais de nouvelles données de la Fed de Cleveland confirment ce que les entreprises privées nous disent depuis plusieurs mois : les augmentations rapides des loyers pour les nouveaux locataires se sont arrêtées, et les loyers pourraient bien baisser. Étant donné que la plupart des locataires ont des baux d’un an, les mesures officielles des coûts de logement – ​​et les chiffres de l’inflation globale qui ne tiennent pas compte du décalage – ne reflètent pas encore ce ralentissement. Mais le logement est passé d’un moteur majeur de l’inflation à une force stabilisatrice.

Alors pourquoi ne devrions-nous pas célébrer? Vous pouvez fouiller dans les entrailles des chiffres de l’inflation à la recherche de mauvais présages, mais je suis de moins en moins convaincu que quiconque, moi y compris, comprend assez bien l’inflation pour le faire de manière utile. Fondamentalement, à mesure que vous excluez de plus en plus d’éléments de votre mesure à la recherche de l’inflation “sous-jacente”, ce qui vous reste devient de plus en plus étrange et peu fiable.

Au lieu de cela, mon inquiétude (et, je crois, celle de la Fed) se résume au fait que le marché du travail semble toujours très chaud, avec des salaires qui augmentent trop rapidement pour être compatibles avec une inflation suffisamment faible.

Ce que je voudrais souligner, cependant, c’est que les salaires de nombreux travailleurs sont comme les loyers des appartements, en ce sens qu’ils ne sont réinitialisés qu’une fois par an, de sorte que les chiffres officiels sur les salaires seront en retard sur un marché en baisse, et il y a quelques preuves que les marchés du travail sont, en fait, en train de se refroidir. Les rapports officiels de janvier – en particulier sur les offres d’emploi au début du mois et sur les coûts de l’emploi à la fin – peuvent (ou non) nous donner plus de clarté sur la question de savoir si ce refroidissement est réel ou suffisant.

Oh, et avec le ralentissement visible de l’inflation, les risques d’une spirale salaires-prix, que je n’aurais jamais cru très importants, s’éloignent encore plus.

Nous avons donc eu des nouvelles très encourageantes sur l’inflation. Il y a encore des raisons de s’inquiéter, et les nouvelles ne sont pas assez solides pour justifier l’éclatement du Champagne. Mais étant donné la saison, je vais me livrer au moins à un verre ou deux de lait de poule.