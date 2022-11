Avis | La table du banquet antisémite de Trump a été dressée il y a longtemps

Il a été posé lorsque Trump et une grande partie des médias conservateurs ont fait des républicains le parti des détracteurs d’immigrants, ce qu’ils n’étaient absolument pas lorsque leurs porte-drapeaux étaient Ronald Reagan, les Bush et John McCain. “Vous aussi devez vous lier d’amitié avec l’étranger, car vous étiez des étrangers en terre d’Égypte”, dit le Livre du Deutéronome, ce qui aide à expliquer pourquoi les mots sur le piédestal de la Statue de la Liberté ont été composés par un poète juif. C’est aussi pourquoi un fanatique a assassiné 11 fidèles juifs dans une synagogue de Pittsburgh dans un complot visant à attaquer l’immigration.

Il a été posé lorsque Trump a qualifié les médias d’information d ‘«ennemis du peuple américain». Il ne devrait pas être controversé de dire que les médias d’information grand public sont souvent aveuglés par la pensée de groupe, les préjugés libéraux et les hypothèses auto-flatteuses sur leur propre bonté. Mais Trump a renoncé à la critique de la diabolisation d’une industrie qui, avec les banques et le divertissement, est tout sauf synonyme de “juif” parmi les antisémites endurcis.

Il a été posé lorsque le mouvement conservateur en est venu à mépriser l’intellectualisme de toute sorte, y compris les intellectuels conservateurs. Bien que le moment ait été long à venir, il est arrivé lorsque Bill O’Reilly de Fox News a publiquement déchiqueté le chroniqueur du Washington Post George Will pour la critique peu flatteuse de ce dernier du livre idiot “Killing Reagan” de l’animateur de télévision, après quoi Will a perdu son contrat avec Fox News. mais a conservé son honneur. (O’Reilly a fini par perdre les deux.) La haine de la droite trumpienne pour tout ce qui véhicule un sens de l’érudition ou de la culture n’est pas en soi antisémite. Mais il a une façon de pencher dans cette direction.

Il a été posé lorsque «mondialiste», un autre mot sifflant pour «juif», est devenu une insulte utilisée par la droite. L’idée qu’un groupe ténébreux de financiers qui ne partagent une allégeance à aucun pays n’y sont que pour eux-mêmes et feront volontiers souffrir les classes ouvrières pour leurs profits est la théorie derrière le chant “Les Juifs ne nous remplaceront pas” adopté par les néo- Des marcheurs nazis lors du rassemblement Unite the Right à Charlottesville en 2017.

Il a été posé lorsque la direction de Fox News a soutenu à plusieurs reprises son fanatique vedette alors même qu’il défendait la théorie du remplacement, s’en prenait au “capitalisme vautour” d’un éminent bailleur de fonds juif et faisait l’éloge de Kanye West en tant que diseur de vérité “audacieux” alors qu’il aurait été supprimer les commentaires antisémites de Ye.