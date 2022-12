Avis | La stratégie intéressante de Brian Kemp : tenir tête à Trump, Stump pour Walker

Les républicains nationaux attendent maintenant désespérément que M. Kemp aide M. Walker à gagner une partie de ces électeurs à billet partagé. À l’origine, le gouverneur a accepté cette mission alors qu’il semblait encore que le contrôle du Sénat pourrait à nouveau appartenir à la Géorgie. Mais même après que les démocrates ont obtenu 50 sièges, il était heureux de faire un effort supplémentaire pour l’équipe.

C’est tout à l’envers pour M. Kemp. Personne ne le blâmera sérieusement s’il ne peut pas sauver un candidat aussi moche que M. Walker, et il gagne des amis et de l’influence au sein du parti simplement en essayant. Il arrive également à se vautrer dans son statut de centre de pouvoir distinct et non trumpien. Après tous les abus qu’il a subis de la part de M. Trump, le gouverneur doit, à un certain niveau, se réjouir d’être invité à sauver le raté trié sur le volet de l’ancien président – ​​même si le parti a clairement indiqué qu’il ne voulait pas que M. Trump se trouve près de l’État de Peach cette fois. Et si M. Kemp parvient d’une manière ou d’une autre à entraîner M. Walker à la victoire, en récupérant l’un des deux sièges du Sénat de Géorgie que M. Trump a aidé à coûter au parti l’année dernière, ce sera une plume de la taille d’une autruche dans sa casquette déjà très empanachée – pas pour mentionner un gros pouce dans les yeux de M. Trump.

M. Kemp a clairement les yeux rivés sur la voie politique à suivre. Les républicains nationaux ont été impressionnés par la profondeur avec laquelle il a décimé son principal défi orchestré par Trump dans la course au gouverneur, piétinant finalement son principal adversaire, l’ancien sénateur David Perdue, de plus de 50 points. Post-primaire, M. McConnell a accueilli M. Kemp pour un petit déjeuner confortable dans la salle à manger du Sénat. Début septembre, M. McConnell était un “invité spécial” lors d’une collecte de fonds Kemp à Washington qui a présenté 16 autres sénateurs républicains comme des “invités vedettes”.

Le travail de M. Kemp au nom de M. Walker lui ouvre encore plus de portes, l’aidant à forger des liens avec des fonctionnaires, des agents et des donateurs bien au-delà de la Géorgie. Tout cela sera utile si, par exemple, M. Kemp décide qu’il veut un jour se présenter aux élections fédérales.

Et il semble bien qu’il pourrait le faire. Peu de temps avant Thanksgiving, il a déposé les documents pour former un super PAC fédéral. Nommée Hardworking Americans Inc., l’organisation l’aidera à gagner en influence – avoir un pool d’argent politique tend à augmenter sa popularité – et éventuellement à ouvrir la voie à une campagne fédérale.

Il se trouve que le deuxième mandat de M. Kemp se termine en 2026, la même année que Jon Ossoff, l’autre sénateur démocrate de Géorgie, est candidat à la réélection. Il y a un buzz autour de l’État que ce serait une prochaine étape logique pour le gouverneur – et que c’est définitivement dans son esprit.

Bien sûr, 2026 est à quatre éternités en termes politiques. Mais M. Kemp s’est distingué comme son propre homme, ayant gagné à ses conditions dans un parti de plus en plus soucieux de l’influence de l’ancien président. Pour ceux qui voient M. Trump comme le passé du GOP, M. Kemp peut ressembler de manière attrayante à son avenir.