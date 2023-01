AVIS : La sensibilisation au cancer du col de l’utérus ne me semblait pas importante, jusqu’à ce qu’il soit

Le cancer du col de l’utérus n’est pas si courant au Canada, et c’est une bonne chose.

Il est détecté tôt et traité proprement. La vaccination est acceptée. L’an dernier, on estimait que 1 450 Canadiens recevraient un diagnostic de cancer du col de l’utérus et qu’environ 380 en mourraient.

Mais ce genre de chiffres veut dire plusieurs choses. Il y a des idées fausses, des stigmates qui persistent et même une communauté médicale qui acquiert de moins en moins d’expérience pratique avec les patientes atteintes d’un cancer invasif du col de l’utérus.

Par exemple, mon gynécologue peut compter sur une main ses patients actuels atteints d’un cancer du col de l’utérus, et nous varions les âges. Heureusement, il est très instruit sur les cancers du col de l’utérus et d’autres cancers gynécologiques, et sur les dommages causés par la maladie et le traitement à un corps.

Quand il m’a diagnostiqué dans une salle d’urgence, j’ai soupiré de soulagement. Il soupira pour une autre raison. Il avait déjà vu mon avenir proche chez d’autres patients.

Janvier est le mois de la sensibilisation au cancer du col de l’utérus dans le monde. Lorsqu’on m’a diagnostiqué un cas invasif en 2018, j’ai immédiatement commencé une croisade personnelle pour parler publiquement du problème.

Environ un an plus tard, j’ai été invitée par l’Union internationale contre le cancer à prendre la parole à Vancouver lors d’une conférence internationale intitulée Women Deliver. C’est là que j’ai appris que l’Organisation mondiale de la santé s’était fixé pour objectif d’éradiquer le cancer du col de l’utérus d’ici la fin de ce siècle, avec un objectif en 2030.

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) déclare que pour éliminer le cancer du col de l’utérus en tant que problème de santé publique d’ici 2100, tous les pays doivent atteindre et maintenir un taux d’incidence de moins de quatre nouveaux cas de cancer du col de l’utérus pour 100 000 femmes par an.

Les objectifs de mesure pour 2030 incluent que 90 % de toutes les filles soient complètement vaccinées avec un vaccin contre le VPH avant l’âge de 15 ans, que 70 % des femmes soient dépistées à l’aide d’un test de haute performance à l’âge de 35 ans, et de nouveau à l’âge de 45 ans, que 90 % des femmes atteintes d’un pré-cancer sont traitées et 90 % des femmes atteintes d’un cancer invasif sont prises en charge.

Il ne nous reste plus que sept ans.

Au cours des quatre ans et demi qui ont suivi mon diagnostic, j’ai vu de nouveaux amis américains et internationaux en ligne progresser dans leur maladie et mourir, se battant avec leurs assureurs. À Women Deliver, j’ai entendu des histoires de femmes « renvoyées chez elles pour mourir à l’église en priant ».

Je n’en avais aucune idée. Mais je ne savais pas non plus que l’oubli d’un test de Pap pouvait entraîner des mois de traitement contre le cancer et des problèmes de santé à vie.

Bien que les chiffres du Canada s’améliorent, ils ne sont pas si roses dans le monde. En 2020, environ 604 000 femmes ont été diagnostiquées et environ 342 000 d’entre elles sont décédées de la maladie. Sans surprise, la plupart de ces cas et décès (environ 90 % pour les deux) sont survenus dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.

Et cela est dû en grande partie aux normes culturelles dans les pays où les femmes ne parlent pas à leurs médecins masculins de choses comme les saignements menstruels ou la douleur. Dans certains endroits, il n’y a tout simplement pas de personnel médical. Dans d’autres, il y a un manque d’information.

Cela fait de l’éradication de cette maladie un objectif ambitieux. Et comme les femmes canadiennes sont si bien soignées et souvent prises à un stade si précoce que nous n’en parlons peut-être même pas, le cancer du col de l’utérus peut souvent passer inaperçu en tant que problème.

Cela ne me semblait certainement pas important, jusqu’à ce que ça le soit.

À l’époque où j’étais adolescente, on m’a dit que le cancer du col de l’utérus était quelque chose que seules les femmes aux mœurs légères avaient. Donc, plus j’étais marié, moins je m’inquiétais de ce problème.

Il est impossible de savoir quand j’ai contracté le VPH. Il peut rester dormant (et indétectable) pendant des décennies, puis commencer à se développer lorsque votre système immunitaire est en panne. Il est impossible de savoir quand cela s’est produit pour moi, car c’est un cancer à croissance si lente (généralement). C’était entre ce dernier test Pap et le moment où mes symptômes ont commencé quelques années plus tard.

Et honnêtement, rien de tout cela n’a d’importance. Il n’y a aucun blâme à attribuer, aucun méchant dans cette histoire. Mais il y a des héros. Ce sont les médecins qui se tiennent informés des cancers du col de l’utérus et autres cancers gynécologiques et de leurs symptômes. Ce sont les chercheurs qui trouvent de nouvelles façons d’éliminer cette terrible maladie.

Et ce sont les femmes, ainsi que les personnes transgenres et non binaires, qui se battent pour leurs soins de santé, ici et dans le monde.

Pour en savoir plus sur le cancer du col de l’utérus, visitez cancer.ca.

