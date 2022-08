Avis | La santé mentale des enfants est une « urgence nationale ». Les thérapeutes sont en nombre insuffisant.

“Bien que ce ne soit pas la même chose qu’une bonne psychothérapie, ne sous-estimez pas le pouvoir des bases”, m’a-t-elle dit. «Assurez-vous que votre jeune dort suffisamment, qu’il fait suffisamment d’activité physique et qu’il a une alimentation équilibrée. Si possible, occupez-les avec des activités utiles. Ces choses vont plus loin que ce à quoi nous nous attendons parfois.

Il existe des ressources que vous pouvez utiliser à la maison, des livres et des programmes en ligne, qui peuvent aider votre famille. Les ressources en ligne les plus recommandées sont souvent enracinées dans la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), qui “implique généralement des efforts pour changer les schémas de pensée”, selon l’APA Patricia Frazier, éminente professeure de psychologie à l’Université du Minnesota, a, avec avec des collègues, a étudié les effets des programmes de TCC sur Internet (ICBT) sur les étudiants universitaires et a constaté qu’ils étaient « faisables, acceptables et efficaces ».

Ces programmes ICBT ont tendance à être une combinaison de textes, de vidéos et d’exercices qui aident à expliquer les racines de l’anxiété, puis encouragent les utilisateurs à identifier ce qui peut déclencher des sentiments accablants, puis proposent des exercices pour aider à gérer ces sentiments. Par exemple, l’application gratuite MindShift CBT, de l’organisation à but non lucratif Anxiety Canada, vous permet d’enregistrer vos sentiments quotidiens, puis d’écrire une courte entrée de journal sur la raison de ce sentiment. Vous pouvez également énumérer les symptômes que vous pourriez ressentir, comme des pensées qui défilent, une oppression thoracique ou des nausées. Il vous donne une série d’outils à utiliser, comme un audio guidé pour une respiration calme ou un test d’anxiété, ou des “cartes d’adaptation” qui fournissent des affirmations comme “Apprendre à s’asseoir avec une certaine incertitude m’aidera à moins m’inquiéter”.

Frazier m’a dit que le corps de la recherche sur l’efficacité des programmes ICBT est “incroyablement fort”. Elle m’a indiqué cette revue de 2019 dans le Canadian Journal of Psychiatry, qui a révélé que « l’ICBT fonctionne et peut être aussi efficace qu’une thérapie en face à face ». Mais il convient de noter que ces études ont été menées sur des adultes, et non sur des enfants ou des adolescents, et que beaucoup d’entre eux avaient un professionnel qualifié pour aider à gérer les programmes ICBT.

Patrick McGrath, professeur émérite de psychiatrie à l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse qui a étudié l’efficacité de l’ICBT chez les adolescents, m’a dit que les parents à la recherche de ressources fiables devraient commencer par les sites Web des hôpitaux pour enfants et des organisations professionnelles. Il a recommandé Magination Press Children’s Books de l’American Psychological Association, ainsi que la série de livres « CBT Toolbox ». En ce qui concerne les ressources en ligne, il a déclaré qu’il référait les gens au MAP, ou My Anxiety Plan, également d’Anxiety Canada, qui propose un cours en ligne en plusieurs parties pour les adolescents.

McGrath a mentionné CopingCat, qui comprend une ressource en ligne appelée Camp Cope-A-Lot. Il s’agit d’un programme animé qui aide à enseigner aux parents et aux enfants âgés de 7 à 13 ans les compétences CBT et qui a été développé par Khanna et Philip Kendall, professeur de psychologie à l’Université Temple. Elle m’a dit qu’elle considère le programme comme une ressource d’apprentissage, pas nécessairement comme une ressource thérapeutique. Les compétences CBT qu’elle enseigne dans la thérapie par la parole, comme l’identification des déclencheurs d’anxiété et l’utilisation d’outils comme la journalisation et la respiration, “sont des concepts apprenables, et les thérapeutes sont simplement meilleurs et plus formés pour enseigner les concepts”, a-t-elle déclaré.