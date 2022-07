Avis | La Russie gagne beaucoup d’argent grâce au pétrole, mais il existe un moyen d’arrêter cela

C’est une idée audacieuse et non éprouvée. Il semble également être la meilleure option disponible. Si cela fonctionne, cela pourrait priver la Russie de revenus sans dévaster les économies des nations qui tentent de soutenir l’Ukraine.

Construire un cartel n’est pas facile. Les États-Unis ont déjà obtenu l’accord de principe des autres membres du Groupe des 7, organe de coordination des grandes puissances économiques démocratiques. Des responsables américains, dont la secrétaire au Trésor Janet Yellen, travaillent avec leurs homologues pour mettre au point les détails. Le cartel d’acheteurs serait renforcé si d’autres gros acheteurs de pétrole russe, notamment l’Inde et la Chine, pouvaient être persuadés d’y participer. Cela semble peu probable. Mais les responsables américains affirment que le cartel pourrait encore augmenter la pression sur la Russie en permettant également aux pays qui ne participent pas d’obtenir des remises plus importantes.

Maintenir un cartel est également difficile. Étant donné que les participants peuvent tirer profit de la fraude sur le prix plafond, il est notoirement difficile de faire respecter un accord de fixation des prix. Mais dans ce cas, il peut y avoir un mécanisme d’application plausible. Un élément clé des nouvelles sanctions imposées par l’Union européenne et la Grande-Bretagne est l’interdiction d’assurer les pétroliers qui transportent du pétrole russe. Les expéditeurs ont besoin d’une assurance pour naviguer sur les canaux et pour entrer dans les ports. Les entreprises européennes dominent le marché ; en avril et mai, 68 % des exportations pétrolières russes ont voyagé sur des pétroliers assurés par des entreprises européennes. Cette mesure pourrait être modifiée pour interdire l’assurance des pétroliers avec du pétrole acheté à un prix supérieur au plafond du cartel.

Le gouvernement russe a cherché à empêcher le plan en avertissant qu’il refuserait de l’accepter. “Pour autant que je sache, nous ne fournirons pas de pétrole aux pays qui imposeraient un tel plafond, et notre pétrole, les produits pétroliers seront redirigés vers les pays qui sont prêts à coopérer avec nous”, a déclaré Elvira Nabiullina, la gouverneure. de la banque centrale de Russie, a déclaré lors d’une conférence de presse la semaine dernière. Les analystes, cependant, disent que si un cartel est établi, le véritable choix de la Russie serait entre accepter ses conditions et laisser une grande partie de la production pétrolière actuelle dans le sol.