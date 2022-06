Avis | La Russie est en panne. Mais ce n’est pas fini.

Mais les apparences peuvent être trompeuses. Après tout, bon nombre des échecs initiaux de l’armée découlaient de l’hypothèse erronée de M. Poutine selon laquelle la guerre serait courte et brutale : les troupes russes n’étaient tout simplement pas préparées ou organisées pour une campagne sérieuse. Pourtant, ces dernières semaines, alors que la Russie révisait ses objectifs de guerre pour se concentrer sur le Donbass dans l’est de l’Ukraine, les forces russes se sont adaptées et ont commencé à corriger certaines de leurs incompétences antérieures. La Russie a fait des gains supplémentaires, révélant que la position militaire de l’Ukraine est précaire dans certains domaines.

De plus, la guerre en Ukraine n’a guère affecté les capacités militaires plus destructrices de la Russie. Ce ne sont pas les chars soviétiques modernisés ou l’armée de l’air démodée de la Russie qui préoccupent le plus les États-Unis et l’OTAN ; ce sont les sous-marins russes, les systèmes aériens et de missiles intégrés, la guerre électronique, les systèmes antisatellites et l’arsenal nucléaire diversifié. Ces capacités, qui sont restées presque totalement intactes pendant la guerre, restent à la disposition du Kremlin.

La Russie souffre certes sur le plan économique, mais il faudra de nombreux mois pour que le poids des sanctions, des contrôles à l’exportation et d’une tentative d’éloignement européen de l’énergie russe soit ressenti par ses citoyens. Pour l’instant, les caisses du gouvernement russe restent pleines : ses exportations mensuelles, selon les estimations, ont augmenté de plus de 60 pour cent en avril par rapport à il y a un an. Bien que dépendant de la vente de pétrole et de gaz – souvent à prix réduit et susceptible de sanctions européennes – cela représente une source de revenus vitale. Au fil du temps, Moscou pourrait s’adapter.

Dans tous les cas, l’armée russe sera épargnée du plein effet de la contraction économique. Même en période de crise, le Kremlin a l’habitude de dépenser en armes plutôt qu’en hommes : nous pouvons être sûrs que ce ne sera pas le budget militaire que M. Poutine coupera en premier. Et bien que les contrôles à l’exportation rendront difficile pour le pays la production d’armes qui dépendent de composants importés, l’industrie de la défense russe a passé des années à s’adapter et à trouver des moyens de contourner les sanctions.

Sur le plan international également, la Russie n’est pas aussi isolée qu’on aime le penser. Les États-Unis et l’Europe ont organisé une réponse unie à l’invasion russe, et l’OTAN, redynamisée, accueillera sûrement bientôt la Finlande et la Suède dans ses rangs. Pourtant, de nombreux pays d’importance régionale, tels que l’Inde et l’Afrique du Sud, entretiennent des liens de longue date avec la Russie qu’ils ne sont pas prêts à abandonner pour le moment. D’autres pays, craignant que les sanctions économiques n’augmentent le coût de la vie et ne créent de l’instabilité à l’intérieur de leurs frontières, refusent de choisir leur camp. Les pays africains, par exemple, n’ont imposé aucune sanction à la Russie, et le Moyen-Orient se protège. Et, bien sûr, la Russie peut compter sur le soutien continu de la Chine.