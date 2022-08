Avis | La révolution du travail à distance est-elle en train de s’effondrer, de réussir ou les deux ?

Ces questions sont au centre du livre d’Anne Helen Petersen et Charlie Warzel, “Out of Office: The Big Problem and Bigger Promise of Working From Home”. Petersen est un écrivain culturel de longue date qui écrit le bulletin Culture Study; Warzel est un journaliste vétéran de la technologie qui écrit le bulletin Galaxy Brain pour The Atlantic. Dans “Out of Office”, ils affirment que le problème principal des configurations de travail à distance et hybrides actuelles est le suivant : les travailleurs ont quitté le bureau physique, mais ils ont emporté avec eux la culture brisée du bureau. Le résultat est un dysfonctionnement généralisé mais aussi une opportunité immense : si nous profitons de ce moment pour repenser non seulement où nous travaillons mais aussi comment nous travaillons, alors les possibilités sont infinies.

Conversation d’opinion

À quoi ressembleront le travail et la vie après la pandémie ?

Cet épisode est invité par Rogé Karma, le rédacteur en chef de “The Ezra Klein Show”. Rogé fait partie de l’émission depuis juillet 2019, lorsqu’elle était basée à Vox. Il travaille en étroite collaboration avec Ezra sur tout ce qui concerne l’émission, du montage à la préparation des interviews en passant par la sélection des invités. Chez Vox, il a également écrit des articles et mené des entretiens sur des sujets allant de la police et de la justice raciale à la réforme de la démocratie et au coronavirus.

Vous pouvez écouter toute notre conversation en suivant “The Ezra Klein Show” sur Apple, Spotify, Google ou partout où vous obtenez vos podcasts. Voir une liste de recommandations de livres de nos clients ici.