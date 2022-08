Avis | La réduction de l’inflation peut-elle sauver la planète ?

Le cœur de Waxman-Markey était un système de « plafonnement et d’échange » qui, en pratique, aurait fonctionné un peu comme une taxe sur le carbone. Il y avait et il y a de bons arguments en faveur d’un tel système, qui inciterait les entreprises et les particuliers à réduire leurs émissions de multiples façons. Mais politiquement, il était facile de le dépeindre comme un plan mangez vos épinards, un plan exigeant des sacrifices de la part des travailleurs ordinaires.

Avec l’échec de Waxman-Markey, l’administration Obama a été réduite à un programme beaucoup plus limité, qui s’appuyait sur la carotte plutôt que sur le bâton – allégements fiscaux pour l’énergie propre, garanties de prêts pour les entreprises investissant dans les énergies renouvelables. Je pense qu’il est juste de dire que la plupart des économistes ne s’attendaient pas à ce que ces mesures aboutissent à grand-chose.

Mais une chose amusante s’est produite sur le chemin de l’apocalypse climatique : il y a eu des progrès révolutionnaires dans la technologie des énergies renouvelables, probablement déclenchés, au moins en partie, par ces politiques de l’ère Obama. En 2009, l’électricité produite par l’énergie éolienne était encore plus chère que l’électricité produite par la combustion du charbon, et l’énergie solaire était encore plus chère. Mais au cours de la décennie suivante, les coûts de l’énergie éolienne ont chuté de 70 %, les coûts solaires de 89 %.

Ajoutez à cela la chute des prix des batteries et il est devenu possible de voir les contours d’une économie qui réalise des réductions drastiques des émissions de carbone avec peu ou pas de sacrifices, en utilisant l’électricité produite par des énergies renouvelables – par opposition à la combustion de combustibles fossiles – pour chauffer et refroidir nos bâtiments , gérez nos usines, propulsez nos voitures et plus encore.