Avis | La recherche de la beauté dans une cellule de prison

Pour choisir les livres, j’ai repensé aux nuits que j’ai passées dans une cellule hypnotisée par “Cent ans de solitude” de Gabriel García Márquez ou troublée par “Paradise” de Toni Morrison ou comment “The Black Poets” m’a transformé en poète. J’ai parlé à des dizaines d’autres et écouté leurs souvenirs des livres qui restent avec eux. À propos de l’histoire d’Herman Melville “Bartleby, the Scrivener”, une personne a déclaré : “J’ai lu des histoires tristes et j’en ai lu quelques autres, mais aucune n’est aussi triste que ‘Bartleby , le Scrivener.’ »Parce que je suis un avocat parfois triste, cela m’a fait le ramasser et le lire encore et encore, puis le mettre sur nos étagères.

Les gens que je vois quand j’arrive avec les livres sont des miroirs de moi-même, qu’il s’agisse d’adolescents à Rikers ou d’hommes grisonnants dans une prison du Colorado, ou de femmes qui me rappellent ma mère juste à l’extérieur de Chicago. Certains ont été incarcérés pendant toutes ces 17 années que j’ai été libres et beaucoup utilisent la littérature pour se tailler une place pour eux-mêmes et pour les autres dans ce monde.

Récemment, je suis entré dans le pénitencier de l’État de Louisiane avec James Washington et Chris Spruill. Ils avaient tous les deux fait du temps dans la prison qu’ils appelaient “la Can”. James avait appris à travailler le bois là-bas, appris à aimer façonner un bloc brut en quelque chose de beau. Au cours des derniers mois, lui et Chris ont mis cette expérience à profit pour construire les trois bibliothèques que nous amenions avec nous. Quand nous sommes entrés dans cet endroit humide, les hommes les ont accueillis avec dap et amour. « James, qu’est-ce que tu fais en retour ? » Il apportait la beauté.

Au centre correctionnel d’Elayn Hunt en Louisiane, un détenu du nom de James Lavigne nous a dit ce que cela signifiait pour lui. « Vous dire quoi, tout le monde ici lit. Mais généralement, ce que nous finissons par lire ressemble à des romans urbains », a-t-il déclaré. “C’est de la vraie littérature.” Sur l’étagère, il trouva un mémoire de Maya Angelou. “Je veux dire, évidemment, cette femme a vécu des expériences que la personne moyenne n’a pas”, a-t-il déclaré. « Elle a traversé des choses que la plupart d’entre nous ne comprendront jamais. Nous sommes en mesure d’examiner son âme à travers son travail. Étonnante.” Et puis il est passé à “Motherless Brooklyn” de Jonathan Lethem. “C’est très amusant. Je suis vraiment impressionné par son style. C’est aussi l’un de mes préférés.

Nous les appelons des bibliothèques de la liberté pour nous rappeler l’urgence de tout cela, et nous sculptons les étagères en courbes pour suggérer un univers qui se penche vers la justice. Je ne crois pas qu’un livre à lui seul donne des ailes à une personne, mais l’espoir de tout cela n’est pas un fantasme. L’espoir est que quelqu’un tournera une page, et avec le tournant, se transformera.

Reginald Dwayne Betts est poète, avocat et créateur de Freedom Reads, une initiative visant à organiser des bibliothèques et à les installer dans des prisons à travers le pays.

Le Times s’engage à publier une diversité de lettres Pour l’éditeur. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cet article ou de l’un de nos articles. Voilà quelque des astuces. Et voici notre email : lettres@nytimes.com.

Suivez la section Opinion du New York Times sur Facebook, Twitter (@NYTopinion) et Instagram.