Avis | La prochaine prise de pouvoir de la Cour suprême

Commencer avec États-Unis c.Rahimiune affaire sur la constitutionnalité d’une loi fédérale qui désarme les agresseurs domestiques. Au cœur de cette affaire se trouve un énorme problème de santé publique. Chaque mois, en moyenne 70 femmes sont abattues par leurs partenaires intimes. Cette crise, pour être clair, ne concerne pas uniquement la violence domestique. Il s’agit d’armes : Les chercheurs ont découvertpar exemple, que les femmes ont cinq fois plus de risques de mourir si leur agresseur a accès à une arme à feu.

En 1994, une coalition bipartite composée de Républicains et de Démocrates Maison et Sénat répondu à ce problème en adoptant une loi fédérale qui interdit aux personnes de posséder une arme à feu si elles font l’objet d’une ordonnance de protection contre la violence domestique émise par un tribunal. Les contrevenants peuvent être punis d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 15 ans.

Cette loi représente un exemple frappant de la manière dont le processus législatif est censé fonctionner dans une démocratie. Le peuple américain, reconnaissant l’existence d’un problème urgent de sécurité publique, a convaincu nos législateurs élus d’adopter une mesure de protection significative. Pourtant dans le Rahimi cas, la Cour suprême nous dira bientôt si nous avions réellement tort de penser que nous avions un tel pouvoir.

Il le fera parce que, selon sa décision de 2022 en Association des fusils et pistolets de l’État de New York c.Bruen, le tribunal a annoncé que il – et non les législateurs choisis par le peuple – auraient le dernier mot sur les mesures de sécurité concernant les armes à feu. Plutôt que de laisser le peuple et nos législatures peser nous-mêmes les compromis entre la sécurité publique et la possession d’armes à feu, la Cour a déclaré que désormais, cinq juges pourraient abroger toute loi qu’ils jugent insuffisamment compatible avec « la tradition historique de réglementation des armes à feu de ce pays ». Si le tribunal invalide la loi fédérale en cause dans Rahimi, le résultat sera plus qu’un coup dangereux pour les victimes de violence domestique. Ce sera un profond affront à notre démocratie.

Le tribunal pourrait procéder à une autre prise de pouvoir Loper Bright Enterprises c.Raimondo. La question dans cette affaire est de savoir si le tribunal devrait annuler la le plus fréquemment cité la décision de droit administratif dans son histoire : son avis de 1984 dans Chevron c. Conseil de défense des ressources naturelles. Dans Chevronla Cour a statué que lorsqu’une loi est susceptible de multiples interprétations raisonnables, les tribunaux devraient généralement s’en remettre à l’interprétation privilégiée par l’organisme fédéral qui applique la loi.

Le Chevron Cette doctrine a suscité de vives critiques, notamment de la part de la Cour. juges conservateurs. Cela n’est guère surprenant étant donné que ces mêmes juges s’opposent souvent aux initiatives politiques avancées par les agences sous les administrations présidentielles démocrates. Lorsque l’Occupational Safety and Health Administration et les Centers for Disease Control ont pris des mesures contre le Covid-19, par exemple, ce sont les juges conservateurs qui ont pris les devants. repoussé au motif que les agences avaient outrepassé leur autorité légale.

Cependant, les tendances de vote partisanes des juges illustrent pourquoi nous avons besoin du Chevron doctrine en premier lieu. Après tout, le cœur de la doctrine est de parier sur la démocratie plutôt que sur la juristocratie. Lorsque le Congrès promulgue une loi ambiguë dans un domaine scientifiquement ou politiquement complexe et autorise une agence à mettre en œuvre cette loi, à qui préférerions-nous confier la responsabilité de cette loi : des juges non élus, ou un président qui est responsable aux électeurs pour les actions de ses agences ?

Pendant des décennies, une liste de juges bipartites (dont feu Antonin Scalia, l’un des Chevronc’est les plus ardents défenseurs) a choisi cette dernière approche. Pourtant, la Cour semble prête à annuler ce vénérable précédent et à considérer que c’est elle, et non le président que nous choisissons, qui devrait en fin de compte être chargée de résoudre les défis politiques les plus complexes et les plus lourds de notre pays dans divers domaines tels que le droit de l’environnement, la santé publique et l’immigration.

Enfin, les questions juridiques les plus médiatisées qui pourraient être portées devant les tribunaux ce trimestre concernent les poursuites en cours contre Donald Trump. sur ses efforts à annuler les élections de 2020 et son mauvaise manipulation de documents classifiés. La Cour n’a pas encore accordé de révision, mais il semble probable qu’elle se retrouvera devant la Haute Cour, car Trump a déjà signalé son intention d’invoquer des moyens de défense constitutionnels fondés sur l’immunité officielle et la Premier amendement.

Si ces moyens de défense sont rejetés avant le procès, l’ancien président devra probablement attendre les jugements définitifs – et les condamnations potentielles prononcées par des jurys d’Américains ordinaires – pour faire appel à la Cour suprême. Compte tenu de l’imminence de l’élection présidentielle de 2024, il reste tout à fait possible que les juges doive se prononcer sur les arguments de Trump au cours du prochain mandat.

Remarquez cependant la dynamique fondamentale qui caractériserait une telle décision. Le tribunal serait invité à passer outre les opinions réfléchies d’un jury composé de citoyens en faveur de sa propre position juridique. Pourtant, comme l’a fait remarquer Alexis de Tocqueville : c’est le jury américain qui « place la véritable direction de la société entre les mains des gouvernés. . . pas dans celui du gouvernement. Les poursuites judiciaires en cours contre Trump représentent donc un autre domaine dans lequel les juges pourraient bientôt décider qui est responsable de la résolution de nos problèmes sociétaux les plus urgents : nous ou eux ?

Aucun de ces résultats n’est gravé dans le marbre. Peut-être que les juges s’opposeront aux tendances récentes et reconnaîtront humblement dans ces domaines qu’ils ne possèdent aucune vision magique – et que leurs interventions répétées et trop confiantes peuvent nuire au public plus qu’elles n’aident. Ce serait une évolution bienvenue.

Ou peut-être que la cour poursuivra sa marche impériale, ajoutant encore plus de pouvoir à son portefeuille déjà impressionnant. Mais s’il le faisait, le coût pour sa légitimité publique serait élevé. Après tout, confronté à la perspective d’un tribunal irresponsable et autoglorifiant, le peuple américain trouvera encore une raison supplémentaire d’exiger d’importantes réformes structurelles des tribunaux, telles que la limitation des mandats, la suppression des compétences et même le regroupement des tribunaux.

Alors que la Cour entame son nouveau mandat, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Pas seulement pour la cour en tant qu’institution, mais aussi pour les Américains concernés – et pour notre idée même d’autonomie.