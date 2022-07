Avis | La prochaine fois que Trump essaiera de voler une élection, il n’aura pas besoin d’une foule

Le Parti démocrate-républicain de Jefferson était toujours au pouvoir. James Madison, son ami de longue date et allié politique, était président. Mais lui, et la guerre qu’il menait maintenant, étaient impopulaires.

La plupart des membres du Congrès avaient soutenu l’appel de Madison à la guerre avec la Grande-Bretagne. Mais c’était un vote partisan avec la plupart des républicains en faveur et tous les fédéralistes opposés.

Les raisons de la guerre étaient simples. La “conduite de son gouvernement”, a déclaré Madison dans son message au Congrès demandant une déclaration de guerre, “présente une série d’actes hostiles aux États-Unis en tant que nation indépendante et neutre”. Parmi ces actes figuraient l’impression de marins américains (“des milliers de citoyens américains, sous la sauvegarde du droit public et de leur drapeau national, ont été arrachés à leur pays”) et les attaques contre le commerce américain (“les croiseurs britanniques ont également pour pratique de violer les droits et la paix de nos côtes. »).

En combattant la Grande-Bretagne, l’administration et ses alliés espéraient faire pression sur la couronne pour qu’elle trouve un règlement plus favorable sur ces questions maritimes. Ils espéraient également conquérir le Canada et briser l’influence britannique dans les parties de l’Amérique du Nord où elle s’est alliée aux tribus autochtones pour harceler les colons américains et contrecarrer l’expansion américaine.

Ces espoirs se sont toutefois transformés en réalité, alors qu’une milice américaine non entraînée et inexpérimentée s’est battue contre les réguliers britanniques. Et alors que l’été avançait, le rapprochant de plus en plus de la prochaine élection présidentielle, Madison a fait face à la défaite à l’étranger et à la division à la maison. En Nouvelle-Angleterre en particulier, ses adversaires fédéralistes ont utilisé leur emprise sur les bureaux locaux et étatiques pour entraver l’effort de guerre.

« À Hartford », écrit l’historien Donald Hickey dans « The War of 1812 : A Forgotten Conflict », « les fédéralistes ont cherché à mettre fin aux manifestations bruyantes des recruteurs de l’armée en adoptant une paire d’ordonnances municipales qui restreignaient la musique et les défilés publics ». À Boston, “la législature du Massachusetts a menacé de séquestrer l’argent des impôts fédéraux si les armes de la milice dues à l’État en vertu d’une loi de 1808 n’étaient pas livrées”.