Avis | La prière dont nous avons besoin n’est pas à la ligne des 50 mètres

C’est misérable d’être un haineux. Je prie pour ressembler davantage à Jésus avec sa folle compassion et son amour insouciant. Certains jours se passent mieux que d’autres. Je prie pour me rappeler que Dieu aime Marjorie Taylor Greene exactement de la même manière que Dieu aime mon petit-fils, parce que Dieu aime, point final. Dieu n’a pas d’application pour Not Love. Dieu voit au-delà de l’horreur de chaque personne les besoins de chacun. Dieu les aime, tels quels. Dieu est meilleur que moi dans ce domaine.

Je soulève un de mes enfants adultes de l’école du dimanche qui est aux soins intensifs souffrant d’anorexie. Je supplie Dieu d’intervenir, et elle le fait, en trouvant ma fille une grande infirmière plus tard dans la journée. (Les infirmières sont la réponse de Dieu 35% du temps). Ma prière dit à quiconque pourrait écouter : « Je me soucie d’elle et je ne sais pas quoi faire, mais la garder dans mon cœur et la tourner vers quelque chose qui pourrait faire mieux que moi. Et j’entends ce qu’il faut faire ensuite – faites-lui l’un de mes forfaits de soins de renommée mondiale – des chaussettes hors de prix, un journal et, inutile de le dire, des éléments de communion adaptés à elle : des amandes et de la gomme sans sucre. C’est l’amour à l’intérieur du papier d’emballage.

Surtout quand je voyage, je parle à tant de gens qui sont absolument défaits par toutes les misères du monde, et je ne peux rien faire pour eux que d’écouter, de compatir et d’offrir de prier. Je ne peux pas renverser la politique, ni la guerre, ni le climat, mais en écoutant, en ouvrant mon cœur à quelqu’un en difficulté, je crée avec lui plus d’amour, moins de pincement dans notre petit coin de l’univers.

Lorsque je monte sur scène pour une conférence ou une interview, je prie pour dire des mots qui aideront les personnes dans le public qui se sentent le plus vaincues. Quand j’ai eu l’occasion d’interviewer Hillary Clinton à Seattle il y a quelques années, nous avons prié cette prière blottis dans un coin des coulisses – pour apporter de l’espoir aux désespérés.

Est-ce que je pense sincèrement que ce genre de prières a été entendu et utile ?

Absolument.

Les bons jours, je me sens (légèrement) plus neutre envers Ginni Thomas et l’entraîneur du lycée priant après les matchs. Je prie la grande prière de “Merci” toute la journée, pour ma glorieuse famille désordonnée, mon mari et ma vie; pour ma foi, ma sobriété; pour la nature; pour tout ce qui est encore là et fonctionne encore après tant de choses qui nous ont été enlevées.

Quand je suis au plus secoué ou dans l’autosatisfaction victimisée, je vais me promener, une autre façon de mettre mes pieds dans la prière. Je prie pour de l’aide, et dans une dimension en dehors de mon esprit ou de ma langue, je me détends. Je peux à nouveau respirer. Je dis: “Merci.” Je dis: “Merci pour les mêmes fleurs, arbres, fougères et cactus que je croise tous les jours.” Je dis: “Merci, merci, merci.”