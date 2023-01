Avis | La présidente de la FTC, Lina Khan, sur les problèmes de non-concurrence

Au total, les preuves à ce jour suggèrent que la non-concurrence supprime les salaires, réduit la concurrence et empêche les idées innovantes de pénétrer le marché. Une étude a même révélé que la non-concurrence entraîne une hausse des prix pour les consommateurs en réduisant la concurrence dans le secteur des soins de santé fortement concentré.

Les non-concurrences sont le type de restriction que l’article 5 de la loi FTC, une loi fédérale adoptée par le Congrès il y a plus d’un siècle, est censé empêcher. C’est pourquoi la FTC a proposé la semaine dernière une règle interdisant aux entreprises de soumettre les travailleurs à la non-concurrence. Selon la proposition, les non-concurrences seraient désignées comme une « méthode de concurrence déloyale », ce que la loi interdit. La règle s’appliquerait à toutes les professions – concierges, infirmières, ingénieurs, journalistes. Étant donné que les employeurs essaient souvent d’utiliser des non-concurrences même lorsqu’elles sont inapplicables, la règle obligerait les entreprises à informer de manière proactive les employés actuellement soumis à des non-concurrences que ces restrictions sont désormais nulles.

Les gens pourraient craindre que l’élimination des non-concurrences rende impossible pour les entreprises de conserver leurs secrets. Mais il y a de bonnes raisons de croire que des alternatives plus ciblées, telles que les accords de non-divulgation et la loi sur les secrets commerciaux, feraient le travail sans imposer un tel fardeau à l’économie.

Nous avons déjà vu à quoi ressemble la vie sans non-concurrence car elles sont légalement inapplicables en Californie depuis le 19e siècle. D’une manière ou d’une autre, cela n’a pas empêché l’économie californienne – la cinquième au monde – de rester bloquée à l’âge de pierre. Certains observateurs ont même suggéré que la Silicon Valley est devenue l’épicentre de l’industrie technologique américaine précisément parce que la non-concurrence y était inapplicable. Comme l’ont soutenu le professeur de droit Ronald Gilson et d’autres, le progrès technologique bénéficie de la libre circulation des travailleurs – et des connaissances – entre les entreprises et les start-ups. Ligoter les travailleurs par des non-concurrences risque de bloquer ces progrès.

Dans le sillage de la reprise économique après la pandémie, nous continuons de constater un marché du travail solide et un taux de roulement inhabituellement élevé, les employeurs se plaignant de ne pas pouvoir embaucher de travailleurs qualifiés. Ces circonstances ne font que souligner l’importance de permettre aux travailleurs de trouver librement les emplois qui leur conviennent. Les non-concurrences empêchent que cela se produise. Leur suppression débloquerait un formidable bassin de talents, aidant les employeurs à trouver et à embaucher les travailleurs dont ils ont besoin.

À ce stade, la règle proposée par la FTC n’est que cela – une proposition. Le public est invité à peser pendant la période de commentaires ouverte. Entendre un large éventail de voix – y compris des entrepreneurs, des employeurs et des travailleurs qui ont fait l’objet de non-concurrence – contribuera à garantir que nos efforts sont basés sur la réalité et non sur des théories abstraites.

Une économie prospère et dynamique dépend d’une concurrence loyale, non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les travailleurs. Nous devrions être sceptiques quant à toutes les méthodes conçues pour l’empêcher.

Lina M. Khan est présidente de la Federal Trade Commission.