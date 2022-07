Avis | La pollution de l’air tue 10 millions de personnes par an. Pourquoi acceptons-nous cela comme normal ?

Les décès dus à la pollution apparaissent rarement, voire jamais, dans les rapports du coroner, puisque, comme pour de nombreux décès, l’étiologie est multicausale. En fait, si 40 000 personnes en meurent chaque année au Royaume-Uni, ce n’est qu’en 2020 que la pollution de l’air a été répertoriée pour la première fois sur un certificat de décès, celui d’Ella Adoo-Kissi-Debrah, 9 ans. , qui a depuis inspiré un projet de loi historique, appelé Ella’s Law, pour garantir un droit britannique à un air pur. Mais la science de la mort prématurée n’opère pas par anecdote ou jugement du coroner. Plus simplement, puisque tout le monde meurt, la question est : Quand ?

AQLI maintient un outil remarquable et facile à utiliser qui vous permet de retracer cette réponse jusqu’au niveau du comté, partout dans le monde et en remontant sur 24 ans de données. Dans le monde, l’espérance de vie est réduite de 2,2 ans dans l’ensemble, soit l’équivalent de 17 milliards d’années de vie perdues chaque année à cause du smog.

Aux États-Unis – où des recherches distinctes ont suggéré que 350 000 personnes pourraient mourir chaque année de la pollution produite par la combustion de combustibles fossiles – l’espérance de vie est globalement réduite de 0,2 an, selon AQLI. selon les normes mondiales, ce n’est pas le cas. Mais pour la santé peut-être surtout, les mesures relatives ne sont pas les seules qui comptent, et des moyennes comme celles-ci cachent de grandes différences entre les groupes et les régions. En Californie, l’impact est trois fois plus important et depuis 1998, les améliorations tant vantées de la qualité de l’air dans tout l’État n’ont pas du tout réduit l’impact de la pollution sur la mortalité – il a en fait augmenté, passant de 0,5 an à 0,6 aujourd’hui. Aujourd’hui, dans une ligne de comtés s’étendant au nord de Los Angeles et un autre groupe au nord de San Francisco, le résident moyen vivrait plus d’un an de plus si la pollution locale était réduite en dessous du seuil de l’OMS.

La majeure partie du pays se situe juste au-dessus de ce seuil. Mais selon l’état de l’air mondial, les deux tiers de la population mondiale vivent dans des endroits où les particules fines dépassent 25 microgrammes par mètre cube, un seuil cinq fois supérieur à la norme de l’OMS. Plus de la moitié vivent avec une pollution supérieure à 35 microgrammes par mètre cube, sept fois cette norme.

En Inde, selon AQLI, le respect de cette norme prolongerait la durée de vie de plus de cinq ans pour plus d’un milliard de personnes. Dans le nord du pays, où la pollution est la plus forte, la pollution de l’air réduit encore plus significativement la durée de vie : à Delhi, de 10 ans ; au Bihar, huit ; dans l’Uttar Pradesh, huit. Et parce qu’il s’agit de moyennes, qui tiennent également compte de ceux pour qui l’effet est plus faible, voire nul, cela signifie que plusieurs millions de personnes pourraient voir leur vie beaucoup plus prolongée.

Conversation d’opinion

Le climat et le monde changent. Quels défis l’avenir apportera-t-il et comment devrions-nous y répondre ?

Comme pour tout polluant, la létalité n’est pas la seule mesure du dommage – en fait, c’est la norme la plus stricte, produisant finalement les chiffres les plus petits, car beaucoup plus souffrent de la pollution qu’ils n’en meurent. Développez l’ouverture des impacts et l’effet devient si important qu’il touche, c’est-à-dire endommage, presque tous les aspects quantifiables de la santé humaine et de son épanouissement : maladies respiratoires, maladies cardiaques, cancer et accidents vasculaires cérébraux ; Alzheimer, Parkinson et démence; performances cognitives, mémoire et vocabulaire; naissance prématurée et faible poids à la naissance, mortalité infantile et malformation cardiaque; TDAH et troubles du spectre autistique ; maladie mentale, dépression, suicide et automutilation.