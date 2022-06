Avis | La politisation de la Cour suprême érode sa légitimité

La Cour suprême ressemble à certains égards à la Réserve fédérale. Ses décideurs sont des technocrates non élus qui utilisent des méthodes et des vocabulaires obscurs (« stare decisis » pour le tribunal, « zero lower bound » pour la Fed). L’obscurité de ce qu’ils font rend d’autant plus important pour le public de croire que tout ce qui se passe derrière le rideau est à la hausse. Pourtant, dans les dernières données du sondage Gallup, seulement 25 % des Américains interrogés dans les semaines précédant Dobbs ont déclaré avoir une grande ou une assez grande confiance dans la Cour suprême. C’était un nouveau plus bas en près de 50 ans de sondages.

Il n’y a personne sur le tribunal aujourd’hui comme le juge Anthony Kennedy, qui, bien qu’il soit nommé par les républicains, était indépendant et souvent imprévisible dans sa jurisprudence, a déclaré Epps. Kennedy a pris sa retraite en 2018. “La sélection est beaucoup plus rigoureuse” maintenant que lorsque Kennedy a rejoint le tribunal en 1988, donc un libre-penseur comme lui ne monterait jamais sur le banc, a déclaré Epps.

Parmi les juges nommés par les républicains à la Cour suprême, seul le juge en chef John Roberts semble très soucieux de préserver l’impression que la cour est apolitique. Dans l’affaire Dobbs, il a voté avec la majorité pour le maintien d’une loi du Mississippi restreignant l’avortement, mais a déclaré qu’il aurait suivi «une voie plus mesurée», s’arrêtant avant d’annuler purement et simplement Roe.

La décision Dobbs est intervenue un jour après que la Cour suprême a annulé la limite de New York sur le port d’armes à l’extérieur de la maison. Dans Dobbs, le tribunal a confirmé le droit des États de restreindre le comportement de leurs citoyens, tandis que dans l’affaire de New York, il a fait le contraire. Cela peut sembler incohérent aux partisans du droit à l’avortement, mais c’est précisément ce que souhaite l’électeur républicain moyen, a déclaré Maya Sen, professeur à la Harvard Kennedy School.

“Nous prenons pour acquis que les acteurs politiques voudront un système judiciaire qui sert leurs intérêts”, a déclaré Sen, co-auteur avec Adam Bonica d’un livre de 2020, “The Judicial Tug of War: How Lawyers, Politicians, and Ideological Les incitations façonnent le système judiciaire américain. “Pour de nombreux républicains, c’est un jour de fête, de victoire”, a-t-elle déclaré.

C’est James Gibson, un collègue d’Epps à l’Université de Washington qui est un expert de la légitimité de la Cour suprême, qui a inventé l’expression « la légitimité est pour les perdants ». Dans un chapitre d’un livre de 2015, il a écrit : « Les institutions n’ont pas besoin de légitimité lorsqu’elles plaisent aux gens avec leurs politiques. La légitimité devient cruciale dans le contexte de l’insatisfaction.