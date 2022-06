Avis | La politique perverse de l’inflation

Prenons le cas des prix à la pompe. Les prix du gaz aux États-Unis ont plus que doublé sous Biden ; la semaine dernière, ils étaient d’environ 2,40 $ le gallon de plus qu’ils ne l’étaient la dernière semaine de décembre 2020. Mais les prix de l’essence en Europe ont augmenté presque exactement du même montant ; en fait, après avoir converti des litres en gallons et des euros en dollars, j’estime que prix à la pompe en Allemagne augmenté de 2,80 $ le gallon au cours de la même période.

Cette hausse commune des prix n’est pas un hasard : le pétrole est échangé sur les marchés mondiaux, de sorte que son prix a augmenté à peu près du même montant partout. Il en est de même pour les principales denrées alimentaires.

Alors, quand les gens disent – ​​comme ils le font – que l’essence et la nourriture étaient moins chères lorsque Donald Trump était président, qu’imaginent-ils qu’il pourrait ou ferait pour les maintenir bas s’il était toujours en poste ? OK, il n’aurait probablement pas soutenu l’Ukraine, aurait même tacitement soutenu l’invasion de Vladimir Poutine, et si le drapeau russe flottait actuellement sur Kyiv, les prix mondiaux du carburant et de la nourriture seraient un peu plus bas qu’ils ne le sont. Mais je ne pense pas que l’achat d’une inflation plus faible au détriment de la liberté de l’Ukraine soit ce que les partisans de Trump ont à l’esprit.

Cela signifie-t-il que Biden et les décideurs américains ne sont pas responsables de l’inflation ? Non. Alors qu’une grande partie de l’inflation reflète des chocs mondiaux sur l’énergie et l’alimentation, ainsi que des perturbations particulières liées à la pandémie – qui a imaginé que les prix des voitures d’occasion pourraient jouer un rôle aussi important ? — L’Amérique a probablement un taux d’inflation annualisé sous-jacent de 3,5 à 4 %, en hausse par rapport à la norme de 2 %. Cette inflation sous-jacente reflète probablement une économie qui tourne à une chaleur insoutenable, qui à son tour reflète en partie un paquet budgétaire trop important au début de la présidence de Biden et l’échec de la Fed (que j’ai partagé) à reconnaître le problème assez tôt.

D’autre part, la surchauffe n’est pas unique aux États-Unis. Alors que certains économistes Je pense que l’inflation européenne est presque entièrement due à des perturbations transitoires – ce que beaucoup de gens, moi y compris, croyaient à tort à propos des États-Unis il y a un an – ma lecture des données européennes récentes suggère qu’il a également connu une augmentation de l’inflation sous-jacente, bien qu’il n’ait pas poursuivi une expansion budgétaire de type américain. Notamment, même les prix européens hors énergie et alimentation ont augmenté de 3,8% au cours de l’année écoulée.