Avis | La politique des litiges pourrait changer

Mais il y a au moins un juriste conservateur qui soutient que poursuivre les entreprises était une chose républicaine avant d’être une chose démocrate, et pourrait à nouveau être une chose républicaine. Brian Fitzpatrick, professeur de droit à l’Université Vanderbilt, a fait valoir son point de vue dans un livre de 2019, “The Conservative Case for Class Actions”.

Fitzpatrick a écrit que les républicains avaient l’habitude de comprendre que si les recours collectifs étaient supprimés, la seule alternative serait davantage de réglementation gouvernementale. Pendant des décennies, les républicains ont préféré utiliser les tribunaux tandis que les démocrates se sont penchés vers la réglementation. Pour de nombreux économistes, un recours collectif semble efficace : c’est un moyen d’agréger de nombreuses petites réclamations, dont chacune ne vaudrait pas la peine d’être poursuivie en soi, en une seule grande réclamation qui vaut la peine d’être poursuivie.

En 1974, les économistes libertaires Gary Becker et George Stigler ont écrit un article pour The Journal of Legal Studies prônant la privatisation de l’application de la loi, un plan dans lequel les recours collectifs intentés par des particuliers joueraient un rôle clé. Les démocrates ont hésité. En 1978, le sénateur Edward Kennedy, démocrate du Massachusetts et lion des libéraux, a coparrainé un projet de loi qui aurait aboli les recours collectifs pour petits préjudices et les aurait remplacés par une réglementation gouvernementale.

Les partis ont commencé à changer de position dans les années 1980. Les républicains en sont venus à s’opposer aux recours collectifs parce qu’il est devenu clair qu’ils étaient très efficaces pour faire appliquer des lois que les républicains n’aimaient pas. “Beaucoup de ces républicains disent qu’ils préféreraient avoir le gouvernement faire respecter la loi – non pas parce qu’ils aiment le gouvernement, mais parce qu’ils savent que le gouvernement n’appliquera pas la loi autant que le barreau privé », a écrit Fitzpatrick.

Dans une interview vendredi, Fitzpatrick a reconnu que les détracteurs du recours collectif tels que l’American Tort Reform Association ont des arguments valables. Le groupe met en lumière des poursuites frivoles telles que celle affirmant que la chaîne de sandwichs Subway a trompé les clients en vendant des sandwichs “d’un pied de long” qui ne mesuraient parfois que 11 pouces. En 2017, une cour d’appel fédérale a rejeté un règlement de l’affaire Subway, qualifiant la réclamation de “totalement sans valeur”.

Avec quelques réformes, cependant, les recours collectifs peuvent et devraient être une amélioration par rapport à la réglementation en tant que moyen de discipliner les entreprises, a déclaré Fitzpatrick.