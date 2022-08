Avis | La politique de persécution de Donald Trump

Mais à côté de ces histoires de persécution réelle, des scélérats prétendent être persécutés, activant les mêmes instincts humains défensifs chez les gens que les récits authentiques.

La politique américaine continue d’être dictée par la persécution. Il existe à la fois des itérations historiques et modernes de la persécution des femmes, des personnes LGBTQ et des minorités raciales, ethniques et religieuses. Là où des progrès ont été réalisés, ils ont souvent été, d’une manière générale, poussés par les libéraux et résistés par les conservateurs.

Mais avec ces victoires libérales, les conservateurs en sont venus à se considérer comme la nouvelle classe persécutée, inversant les rôles. Restreindre leur capacité de discrimination constituait pour eux une charge excessive.

Ils ont caché leur prétendue persécution dans la religion, ce que la professeure de religion du Barnard College, Elizabeth A. Castelli, appelle le « complexe de persécution chrétienne ». “Il n’y a pas de point d’origine précis” pour le complexe, écrit-elle en 2007, “bien que l’activisme politique organisé sous le signe de la ‘persécution religieuse’ et de la ‘liberté religieuse’ ait certainement considérablement augmenté au cours de la dernière décennie et surtout dans l’après-guerre”. Contexte du 11 septembre.

Comme Castelli me l’a dit mercredi, les élections présidentielles de Barack Obama d’un côté et de Trump de l’autre ont amplifié le complexe, insufflant aux conservateurs un sentiment encore plus grand de perte et d’assiégé.

Je dirais que l’ensemble du mouvement MAGA est né du fait que Trump a militarisé l’idéologie du siège détenue par de nombreux Américains – théorie du remplacement des blancs, invasion d’immigrants et perte de culture – et s’est présenté comme leur messie et martyr potentiel.