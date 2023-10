Malgré tout cela, et même si les dirigeants politiques ont a longtemps considéré la tarification du carbone comme une solution essentielle Dans la lutte contre le changement climatique, les États-Unis n’ont pas encore décidé d’imposer leur propre prix du carbone, en grande partie à cause d’un paysage politique historiquement difficile. Cela a amené certains à radier l’idée tout à fait. Cependant, la possibilité que la tarification du carbone réponde à deux autres défis majeurs des États-Unis – notre dette nationale croissante et une Chine de plus en plus agressive – en plus du climat, pourrait créer un nouvel et unique alignement d’intérêts qui ferait enfin déclic la politique à Washington.

D’un point de vue budgétaire, la tarification du carbone serait un outil efficace pour atténuer nos pressions budgétaires croissantes. La mise en place d’une taxe carbone générerait des revenus substantiels, sans entraver la croissance économique. Même si une partie des revenus était utilisée pour accorder des rabais et financer des provisions pour protéger les communautés vulnérables Comme les travailleurs du charbon, des sommes importantes pourraient être consacrées à la réduction du déficit.

D’autant plus que les législateurs se demandent comment faire face à nos perspectives budgétaires de plus en plus désastreuses, la tarification du carbone pourrait être la pierre angulaire d’un « grand accord » bipartisan, dans lequel les conservateurs pourraient revendiquer des réductions significatives du déficit, et les libéraux pourraient vanter une réussite majeure en matière de politique climatique.

En supposant qu’il soit nécessaire de générer des revenus supplémentaires – comme la plupart des experts en budget affirment que nous devons le faire Parallèlement aux réductions des dépenses, une taxe carbone est de loin la meilleure solution, y compris pour les conservateurs budgétaires. Les économistes soutiennent depuis longtemps que les impôts devraient cibler ce que nous voulons le moins, pas ce dont nous voulons plus. Une simple taxe sur la pollution par le carbone serait de loin supérieure aux autres sources de revenus probables : des augmentations substantielles des impôts sur le revenu et sur les sociétés qui pèseraient sur les travailleurs et les entreprises.

D’un point de vue géopolitique, la tarification du carbone pourrait également jouer un rôle essentiel pour contrer l’influence économique et militaire croissante de la Chine. Des recherches récentes indiquent que les fabricants américains sont beaucoup moins polluants en carbone que leurs homologues chinois – plus de trois fois. Mais les règles actuelles du commerce mondial leur donnent, ainsi qu’à d’autres producteurs étrangers, carte blanche pour saper nos industries en fabriquant des produits bon marché avec des normes environnementales bien inférieures.

Évaluer un prix du carbone sur la pollution des importations américaines – avec une prix du carbone à la frontière – résoudrait cette disparité et priverait les entreprises chinoises d’un avantage injuste sur les marchés mondiaux. D’autant plus que les investissements récemment réalisés dans la décarbonisation rendent les États-Unis plus efficaces en matière de carbone, les États-Unis seraient bien avisés de mettre en œuvre un prix du carbone ajusté aux frontières afin de monétiser notre avantage en matière de fabrication propre et de remédier aux problèmes économiques qui alimentent le régime du PCC.

Avec l’entrée en vigueur du prix du carbone aux frontières de l’UE, un groupe bipartisan croissant de sénateurs jeter les bases pour que les États-Unis emboîtent le pas. En alignant une position belliciste à l’égard de la Chine avec une plus grande ambition climatique, cette approche centrée sur le commerce a déjà rassemblé une convergence unique d’intérêts politiques, ouvrant une fenêtre d’opportunité pour stimuler la collaboration bipartite.

Enfin, lorsqu’il s’agit de lutter contre le changement climatique, la tarification du carbone à l’échelle de l’économie reste la solution. outil le plus efficace de notre boîte à outils car cela décourage directement la pollution à l’origine du défi climatique. Contrairement aux subventions ou aux crédits d’impôt, cette approche exploiterait le pouvoir des forces du marché pour réduire rapidement et efficacement les émissions et accélérer l’innovation et le déploiement technologiques.

C’est également une protection efficace contre les catastrophes naturelles et les événements météorologiques extrêmes de plus en plus coûteux. Ces impacts pèsent déjà lourd pression sur les budgets publicsdes coûts qui ballon aux centaines de milliards de dollars Dans les années à venir. Cela ne veut même pas mentionner le perte d’activité économique qui suit généralement de telles catastrophes.

Ces coûts énormes causeront des ravages financiers non seulement aux États et aux localités, mais aussi au gouvernement fédéral, qui paie généralement une partie importante de la facture du rétablissement et de la reconstruction. À mesure que la perspective de ce bilan financier devient plus claire – en particulier dans le contexte des perspectives budgétaires américaines plus larges – cela pourrait contraindre les législateurs des deux partis à adopter des mesures d’atténuation plus importantes, comme la tarification du carbone, pour éviter le pire de ces impacts tant qu’ils peuvent encore être. évité.

C’est pourquoi, après un été marqué par des vagues de chaleur, des incendies de forêt et des événements météorologiques historiques, les appels à l’adoption d’une tarification du carbone se multiplient, même à la lumière de l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation l’année dernière. Cela inclut les leaders de la philanthropie climatique, comme Bill Gates et Andrew Steer — gfinance mondialeet même les gouvernements africains, qui ont récemment a publié une déclaration unanime dans son soutien.

Bien entendu, parvenir à un consensus autour de cette politique ne se fera pas du jour au lendemain, ni sans obstacles. L’inflation et les prix élevés des carburants ont incité les deux parties à se montrer prudentes quant à l’idée de dissuader directement l’utilisation des combustibles fossiles. En outre, la résistance des progressistes aux politiques fondées sur le marché s’est accrue, et certains au sein de mon propre parti continuent de résister à tout débat significatif sur la politique climatique, compliquant ainsi un paysage politique déjà difficile.

En tant que l’un des rares républicains au Congrès qui s’est joint à mes collègues démocrates pour introduire une législation sur la tarification du carbone, je suis parfaitement conscient des énormes obstacles politiques qui entourent cette solution. Mais l’importance de ces trois questions cruciales – le changement climatique, la dette nationale et l’ascension de la Chine – ne fera que croître dans les années à venir, exigeant une action de la part des législateurs. Une politique de tarification du carbone bien conçue pourrait offrir une rare opportunité de répondre à ces problèmes en même temps.

Les dirigeants des deux partis devraient saisir cette ouverture, remettre en question les idées préconçues sur la faisabilité politique et fournir le leadership pragmatique et sensé dont l’Amérique a besoin pour s’attaquer de front à ces défis critiques.