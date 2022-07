Avis | La politique climatique est pire que vous ne le pensez

Parlons de l’économie politique de la politique climatique.

Il est depuis longtemps douloureusement évident que les électeurs hésitent à accepter même de petits coûts à court terme dans l’intérêt d’éviter un désastre à long terme. C’est déprimant, mais c’est un fait de la vie, un fait qu’aucune harangue ne semble susceptible de changer. C’est pourquoi j’ai longtemps été sceptique de la position, largement partagée par les économistes, selon laquelle une taxe sur le carbone — mettant un prix sur les émissions de gaz à effet de serre — doit être l’élément central de la politique climatique. Il est vrai que les taxes sur les émissions sont la solution Econ 101 à la pollution, mais de manière réaliste, elles ne se produiront tout simplement pas en Amérique.

La bonne nouvelle est que les progrès technologiques spectaculaires dans le domaine des énergies renouvelables peuvent offrir une base pour une stratégie politique alternative, basée sur la carotte plutôt que sur le bâton. L’idée – qui sous-tendait le plan Build Back Better de Joe Biden – était de s’appuyer non pas sur les impôts mais sur les subventions et les investissements publics pour encourager une transition vers une énergie propre. De cette façon, l’action climatique pourrait être conçue non pas comme un sacrifice mais comme une opportunité, un moyen de créer de nouveaux emplois enveloppé dans un programme plus large d’investissements publics indispensables.

La théorie, à laquelle j’ai naïvement souscrit, était qu’une telle stratégie, même si elle était moins efficace qu’une stratégie centrée sur les taxes carbone, serait beaucoup plus facile à vendre au peuple américain, et qu’il y aurait au moins quelques politiciens républicains disposés à souscrire à des politiques promettant des récompenses concrètes pour les travailleurs, les entrepreneurs, etc., sans imposer de nouvelles charges à leurs électeurs.

Mais les républicains – et, bien sûr, Manchin – étaient impassibles. Je ne pense pas qu’ils étaient uniquement motivés par le désir de voir Biden échouer. Ils sont simplement profondément hostiles à l’énergie propre.

Il y a un parallèle évident entre la politique de l’énergie verte et la politique de Covid-19. De nombreuses personnes se sont irritées des restrictions imposées pour limiter la propagation de la pandémie ; même les exigences de masque impliquent un peu d’inconvénients. Mais la vaccination semblait offrir une solution gagnant-gagnant, permettant aux Américains de se protéger ainsi que les autres. Qui pourrait s’y opposer ?

La réponse était qu’une grande partie du GOP La vaccination est devenue et reste une question intensément partisane, avec des conséquences mortelles : les taux de mortalité depuis que les vaccins sont devenus largement disponibles ont été beaucoup plus élevés dans les zones fortement républicaines que dans les zones démocrates.