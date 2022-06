Avis | La pêche en mer subventionnée menace la richesse de la mer

La pêche peut être une source renouvelable de nourriture et d’emplois, mais seulement si elle est exploitée de manière durable. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture estime que 34 % des stocks mondiaux de poissons océaniques, soit près d’un quart des fruits de mer produits, sont déjà pêchés au point d’être biologiquement non durables. 60 % supplémentaires sont actuellement entièrement pêchés – ils ne peuvent pas se permettre une nouvelle augmentation de la pêche. Conscients de cela, certains dirigeants du secteur de la vente au détail de produits de la mer demandent de plus en plus la fin des subventions néfastes à la pêche, afin d’assurer la longévité de leurs chaînes d’approvisionnement et de répondre à la demande des consommateurs pour un poisson pêché de manière durable, responsable et légale.

Le commerce mondial du poisson a généré 164 milliards de dollars de revenus en 2018 et représentait près de 40 % du poisson pêché ou élevé dans le monde. Aux États-Unis, l’industrie de la pêche commerciale emploie 1,2 million de personnes.

La menace la plus pernicieuse pour les populations de poissons est la surpêche par des opérations de pêche à l’échelle industrielle subventionnées par la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Russie et divers pays de l’UE. On estime que la Chine dépense plus de 5,9 milliards de dollars par an pour ces subventions, et les membres de l’UE continuent de dépenser des milliards d’euros alors même que les négociations de l’OMC sont en cours.

Les États-Unis ne sont pas irréprochables. Bien qu’il ait été un leader mondial dans la conservation des pêches, dépensant environ 2 milliards de dollars par an pour les aires marines protégées, le suivi et la surveillance des pêches et la recherche scientifique, il dépense encore environ 1,1 milliard de dollars par an en subventions pour la promotion des capacités, comme celles pour les dépenses en carburant. Si les États-Unis réorientaient ce milliard de dollars vers la promotion de la durabilité à long terme, cela aiderait à pousser d’autres pays à faire de même et entraînerait une augmentation des captures nationales à long terme.