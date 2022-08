Avis | La nouvelle politique de l’avortement

Je soupçonne que les libéraux se trompent s’ils imaginent que l’avortement devienne un problème dominant dans un environnement aussi économiquement et géopolitiquement tendu que celui-ci. Mais à la marge, il existe des opportunités évidentes : si les républicains se présentent sur des plates-formes sans exception dans des États modérément conservateurs ou soutiennent les interdictions du premier trimestre dans des États swing, ils perdront des élections gagnables.

Mais encore une fois, les pro-vie sérieux ont toujours su que si vous ramenez l’avortement dans le processus démocratique, vous devez traiter avec l’opinion publique telle qu’elle existe réellement. Et la façon dont vous changez d’opinion consiste à prouver que la version incrémentielle de vos idées est réalisable, afin que les électeurs vous fassent de plus en plus confiance.

Cela nécessite de s’attaquer de front aux angoisses immédiates. Il ne suffit pas, par exemple, que les opposants à l’avortement réagissent aux histoires de soins retardés pour les fausses couches ou les grossesses extra-utérines dans les États pro-vie en soulignant que les lois sont mal interprétées. Toute l’administration de ces États devrait être mobilisée pour que les hôpitaux craignent davantage les poursuites pour faute professionnelle que d’hypothétiques poursuites pro-vie.

Et cela nécessite une créativité à plus long terme, afin que chaque nouvelle protection pour l’enfant à naître soit associée à l’assurance que les mères et les enfants seront mieux soutenus qu’ils ne le sont aujourd’hui.

Lorsque j’aborde ce dernier point, j’obtiens une réplique libérale fiable, à l’effet que les républicains auraient déjà pu faire plus pour les familles, et ne l’ont pas fait, alors pourquoi cela changerait-il jamais ?

Mais c’est là le but d’exercer une pression démocratique. Les conservateurs religieux ont éloigné les républicains de l’économie libertaire dans le passé – le «conservatisme compatissant» a émergé des évangéliques et des catholiques – mais tant que l’avortement était essentiellement une bataille judiciaire, le lien avec la politique familiale était indirect.