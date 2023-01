Avis | La mort de Grant Wahl n’est pas un outil pour les diffuseurs de désinformation sur les vaccins Covid

Le manuel de désinformation sur les vaccins comprend l’utilisation de faux experts, des erreurs logiques, attentes impossibles, des données triées sur le volet et des théories du complot. Pas un seul expert qualifié en médecine ou en santé publique n’a soutenu l’affirmation selon laquelle mon mari est décédé des suites de la vaccination contre le Covid. Erreurs logiques, également appelés biais cognitifs, sont des raccourcis mentaux que nous utilisons pour simplifier l’information, mais qui nous laissent également vulnérables aux erreurs de jugement. L’erreur logique la plus courante est de dire que parce que A s’est produit avant B, A doit avoir causé B. Étant donné que plus de 80% de la population américaine a reçu au moins une dose d’un vaccin Covid, il y a de fortes chances que la plupart des Américains qui meurent aujourd’hui le feront. ont été vaccinés, mais cela ne signifie pas qu’ils sont morts de leurs vaccinations. Pour être clair, il n’y a pas de risque accru de décès de causes autres que Covid après la vaccination Covid.

D’autres erreurs logiques incluent les non séquentiels, posant la question tout en supposant la réponse et en omettant de considérer des hypothèses alternatives. Les désinformationnistes sur les vaccins ont lié à tort la myocardite, une inflammation du muscle cardiaque – qui est beaucoup plus susceptible d’être causée par une infection Covid que par la vaccination Covid – à l’anévrisme aortique de mon mari. Oui, l’aorte et le cœur sont dans le même voisinage, mais la pertinence s’arrête là. Il ne s’ensuit pas logiquement que la vaccination Covid ait été un facteur de risque pour son état. D’autres ont appelé à des enquêtes sur sa mort comme si des informations étaient supprimées. Moi aussi, je voulais savoir ce qui était arrivé à ma Grant. Ai-je oublié quelque chose? Y avait-il quelque chose qui aurait pu être fait pour empêcher cela? C’est pourquoi j’ai demandé une autopsie.

Les désinformationnistes sur les vaccins ont des données triées sur le volet pour étayer leurs affirmations, omettant de noter que les troubles génétiques du tissu conjonctif sont des facteurs de risque importants pour les anévrismes de l’aorte ascendante (et dans le cas de mon mari, le facteur de risque le plus probable, comme le suggèrent les premiers résultats des tests génétiques).

Lorsque les profiteurs de la désinformation exploitent des tragédies comme celles de Grant et de M. Hamlin pour leur profit personnel, ils traumatisent à nouveau les familles, compromettant notre capacité à interpréter les informations et à distinguer la vérité des mensonges et nous mettant tous en danger. Si on laisse cela continuer, les résultats seront désastreux. Les marchands de désinformation affirment que les vaccins ont tué mon mari, mais ils sont aussi au moins en partie responsables du retour de la poliomyélite aux États-Unis et du fait que tant d’enfants dans l’Ohio souffrent de la rougeole en ce moment. Un récent sondage de la Kaiser Family Foundation a révélé que si la plupart du public soutient toujours les vaccinations infantiles de routine, beaucoup moins de personnes soutiennent l’exigence que les enfants soient vaccinés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole qu’il y a à peine deux ans. En décembre, le Congrès a abrogé un mandat de vaccin Covid pour les troupes, même si cela menace la préparation militaire et met en danger la sécurité de notre pays.

Je crois au karma. Même si c’est utilisé contre moi comme une menace. Je crois que ce que nous mettons dans le monde façonne notre expérience de celui-ci. Le karma est ce qui a amené Grant dans ma vie. Le karma est ce qui a soutenu notre mariage à travers les épreuves, les adversités et les pressions de travail sans fin qui exigeaient chaque morceau de nous. Le karma est la raison pour laquelle Grant a touché la vie de tant de gens. Cela m’a été rappelé lors de son service commémoratif à New York, auquel ont assisté plusieurs centaines de personnes en personne et bien d’autres sur Zoom. Karma a donné lieu à des hommages dans de nombreuses publications, sur les réseaux sociaux et dans des messages privés.

Grant restera dans les mémoires pour sa gentillesse, son ouverture d’esprit et sa générosité. Son héritage est son engagement à rechercher la vérité par le biais de reportages, à soutenir les droits de l’homme et à lutter pour l’égalité. Je continuerai d’honorer Grant en vivant selon nos valeurs communes. Je canalise mon chagrin vers quelque chose de productif : protéger la santé publique contre ceux qui profiteraient de la souffrance des autres.