Avis | La menace de l’extrémisme d’extrême droite dans les forces de l’ordre et l’armée

Mais ces réformes étaient plus facilement ordonnées qu’exécutées. Un rapport de l’inspecteur général du département publié cette année a révélé que la bureaucratie tentaculaire du Pentagone n’était pas en mesure d’identifier l’étendue du problème dans tous les services car elle utilisait de nombreux systèmes de rapport qui n’étaient pas interconnectés. Les commandants n’avaient souvent pas une compréhension claire de ce qui était interdit. En conséquence, le département “ne peut pas pleinement mettre en œuvre la politique et les procédures pour lutter contre les activités extrémistes sans clarifier les définitions d'”extrémisme”, d'”extrémiste”, de “plaidoyer actif” et de “participation active””, conclut le rapport.

Après 20 ans de guerre contre le terrorisme, le pays voit maintenant de nombreux vétérans rejoindre des groupes extrémistes comme les Proud Boys.

La fin des guerres et le retour des vétérans désabusés qu’elles peuvent produire ont souvent été suivis d’une montée de l’extrémisme. Le mouvement du pouvoir blanc s’est développé après la fin de la guerre du Vietnam, les vétérans jouant souvent des rôles de premier plan. L’activité antigouvernementale a augmenté dans les années 1990 après la première guerre en Irak, culminant avec le bombardement du bâtiment fédéral Alfred P. Murrah à Oklahoma City par Timothy McVeigh, un vétéran de l’armée qui avait servi dans l’opération Desert Storm. “Ces groupes peuvent donner aux anciens combattants mécontents un sens du but, de la camaraderie et de la communauté une fois qu’ils ont quitté le service militaire”, a déclaré Cassie Miller, chercheuse sur l’extrémisme au Southern Poverty Law Center.

En 2012, Andrew Turner a mis fin à sa carrière de neuf ans dans la Marine au Walter Reed National Military Medical Center avec une main brisée et une haine du gouvernement. Il avait servi dans le monde entier, de la Corée du Sud à l’Irak, et cette expérience l’avait rendu handicapé et furieux. « Quand les militaires en ont eu fini avec moi, ils m’ont jeté sur un tas. Je l’ai pris personnellement et j’étais tellement en colère », a-t-il déclaré dans une interview.

En 2013, un autre membre du service lui a suggéré de consulter un groupe appelé les Oath Keepers. M. Turner, alors âgé de 39 ans, a rejoint le chapitre du Maryland, a payé sa cotisation et “a d’abord ressenti cet esprit de corps qui m’avait manqué dans l’armée”, a-t-il déclaré. Il a ressenti un lien et a même passé du temps avec le fondateur du groupe, Stewart Rhodes, qui est actuellement jugé et accusé de complot séditieux pour son rôle dans les attentats du 6 janvier. (M. Rhodes a nié avoir ordonné au groupe d’attaquer le Capitole et d’arrêter la certification des résultats des élections de 2020, comme le prétend le gouvernement.) Il y a une photo d’eux au Mémorial de la Seconde Guerre mondiale à Washington, tenant une bannière Oath Keepers.

Mais M. Turner s’est vite rendu compte que le groupe n’était pas l’association d’anciens combattants apolitique et axée sur le service qu’il pensait être. Dans les forums privés en ligne, les discussions étaient pleines de propos racistes et les membres flirtaient avec la violence. Il est parti au bout de six mois. « Il est facile de trouver des personnes vulnérables dans leurs moments les plus faibles. J’étais naïf, mais si quelqu’un rejoint les Oath Keepers aujourd’hui, il sait exactement dans quoi il s’embarque », a-t-il déclaré.

Les experts dans le domaine recommandent certaines mesures de base que les militaires devraient prendre et qui pourraient faire une différence. Une meilleure formation, des conseils et une discussion sur la véritable nature de l’extrémisme sont essentiels et doivent commencer bien avant que les militaires ne prennent leur retraite et doivent continuer après. Une meilleure formation du personnel et un meilleur financement du ministère des Anciens Combattants sont également essentiels pour relever ce défi, afin que les membres en difficulté puissent être amenés à emprunter une voie différente.