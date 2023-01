Avis | La meilleure façon de protéger l’accès à l’avortement est de le mettre sur le bulletin de vote

La mesure du Michigan est celle qui a mis les partisans des droits reproductifs en état d’alerte maximale. L’État est politiquement mixte, et un échec aurait non seulement eu des répercussions terribles pour les résidents du Michigan, mais aurait également eu un effet dissuasif sur des efforts similaires envisagés ailleurs.

Dans les États où les législateurs anti-avortement contrôlent certains des leviers du pouvoir, les initiatives de vote peuvent offrir l’espoir le meilleur et le plus immédiat de sauver les droits reproductifs fondamentaux. Tous les États n’autorisent pas les électeurs à lancer directement des propositions de vote; les législatures des États les présentent souvent. Mais sur les 17 qui le font, «les partisans du droit à l’avortement dans au moins 10 États interdisant ou appliquant des restrictions strictes à l’avortement – ​​Arizona, Arkansas, Floride, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota du Nord, Ohio, Oklahoma et Dakota du Sud – discutent déjà de stratégies et des tactiques pour mettre des initiatives d’avortement sur le scrutin de l’élection présidentielle de 2024 », selon les rapports de Pew Charitable Trusts.

C’est une mission redoutable. Ceux qui travaillent sur ces campagnes disent qu’elles ont tendance à être compliquées, à forte intensité de main-d’œuvre et coûteuses. Les campagnes de pétition pour les initiatives de vote sont de plus en plus coûteuses depuis au moins 2016, le coût moyen doublant pour atteindre un peu plus de 4 millions de dollars en 2022 contre un peu plus de 2 millions de dollars en 2020, selon Ballotpedia. Et l’escarmouche électorale autour d’une mesure peut coûter des millions. (Les deux principales campagnes du concours du Kansas ont permis de recueillir un total de plus de 11 millions de dollars.) C’est pourquoi le financement de groupes et d’individus extérieurs à l’État est si vital.

Chaque campagne doit être gérée différemment, en fonction des opinions de l’électorat de l’État. Il n’y a pas de guide unique pour la victoire. Cela dit, il y a des leçons de base à tirer des concours de cette année – en particulier dans les zones pas si bleues – qui peuvent aider à guider les efforts futurs.

Pour vaincre les mesures anti-choix dans les États conservateurs, les partisans des droits reproductifs ont dû franchir le fossé rouge-bleu. Ils visaient à persuader plutôt qu’à polariser, en gardant l’accent sur la santé, la sécurité et les droits fondamentaux des femmes plutôt que sur les loyautés tribales des électeurs.

Le Kansas a été le premier à faire voter les citoyens sur l’avortement après Roe, et la campagne là-bas a fait face à l’examen national le plus intense. La coalition menant la charge contre l’amendement proposé, Kansans pour la liberté constitutionnelle, a vanté haut et fort sa nature bipartite. Et alors même que les responsables démocrates locaux s’efforçaient de faire échouer la mesure – en sollicitant les électeurs et en distribuant des panneaux de signalisation depuis leurs bureaux – ils ont minimisé l’encadrement partisan habituel. (Il convient de noter que la gouverneure démocrate du Kansas, Laura Kelly, n’a pas mis l’avortement au centre de sa campagne de réélection.) En séparant la question d’un parti ou de candidats particuliers, les partisans des droits reproductifs ont ouvert la voie au vote croisé.

Avec un problème aussi délicat que l’avortement, le succès nécessitait de mener des campagnes agressives mais adaptées aux sensibilités locales. Ce qui plaît aux militants nationaux ou aux électeurs de Sacramento ne joue pas forcément bien à Omaha ou à Oklahoma City. Déterminer la meilleure façon d’aborder le problème dans un État donné nécessite beaucoup de travail de base initial – sondages, groupes de discussion et autres recherches sur ce que les citoyens locaux pensent et ressentent vraiment.