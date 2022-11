Avis | La Marjorie Taylor Greene-ing d’Amérique

Et puis il y a la future première femme présidente, Kari Lake, qui vous fait croire, de sa voix mélodieuse, des déclarations qui semblent émaner de Lucifer. Elle est dangereuse car, comme Donald Trump, elle a de vrais talents issus de ses années à la télé. Et elle y croit vraiment, contrairement à Trump et Kevin McCarthy, qui font semblant.

Comme Cecily Strong l’a dit sur “Saturday Night Live” le week-end dernier, incarnant Lake, “Si les habitants de l’Arizona m’élisent, je ferai en sorte qu’ils n’aient plus jamais à voter.”

En parlant de « Paradise Lost », que diriez-vous de Ron DeSantis ? Le gouverneur de Floride, qui brigue un second mandat, diffuse une publicité suggérant qu’il a été littéralement oint par Dieu pour combattre les démocrates. Dieu tout-puissant, c’est une approbation de haut niveau.

À notre grande honte nationale, cela ressemble à ces républicains exagérés et très éloignés du courant dominant – et aux républicains autrefois normés et maintenant effrayants qui ont plié le genou devant les fous par opportunisme politique – vont diriger la Chambre, peut-être le Sénat et certainement certains États, peut-être même certains que Joe Biden a remportés il y a deux ans.

Et il semble que Kevin McCarthy réalisera enfin son objectif de devenir orateur, mais quand il parlera, ce seront Marjorie Taylor Greene, Jim Jordan et Lauren Boebert qui cracheront. Ce sera comme le diable grondant à travers Linda Blair dans “The Exorcist” – sauf que ce sera nos têtes qui tournent.