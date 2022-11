Avis | La marche de l’antisémitisme dans le courant dominant

Le drame déchirant de Tom Stoppard “Leopoldstadt”, que j’ai récemment vu à Broadway, commence en 1899 lors d’une fête de Noël dans l’appartement viennois d’Hermann Merz, un homme d’affaires juif prospère et assimilé, marié à une catholique et théoriquement converti. Hermann est convaincu que l’antisémitisme qui affligeait ses ancêtres s’estompe dans le passé.

Il y a encore beaucoup de préjugés anti-juifs, reconnaît-il, mais rien de comparable à ce que les générations précédentes ont enduré. Sa famille socialise avec les aristocrates, patronne les arts, vénère la haute culture. « C’est la terre promise, et pas parce que c’est un endroit sur une carte d’où sont venus mes ancêtres », dit-il à son beau-frère anxieux et pessimiste. “Nous sommes des Autrichiens maintenant.”

Le reste de la pièce, qui se termine en 1955, raconte à quel point cette confiance était mal placée. Vu en 2022 à New York – ma propre terre promise – cela ressemblait à la fois à une élégie et à un avertissement. Les Juifs prospèrent en Amérique, et même avec la résurgence violente de l’antisémitisme à l’ère Trump, je me suis rarement senti personnellement menacé, peut-être en fonction de mon privilège. Au cours de la semaine dernière, cependant, je me suis rappelé que les Juifs aisés d’autres époques et d’autres lieux ont également imaginé qu’ils avaient dépassé le danger existentiel et qu’ils se trompaient.

À ce stade, il n’y a aucune excuse pour être choqué par tout ce que fait Donald Trump, mais j’avoue être étonné que l’ancien président ait dîné la semaine dernière avec l’un des suprématistes blancs les plus influents du pays, un petit fasciste souriant nommé Nick Fuentes. Il n’y a rien de nouveau à propos des antisémites dans le cercle de Trump, mais ils essaient généralement de maintenir un certain déni plausible, déclamant sur les mondialistes et George Soros plutôt que sur les Juifs. Fuentes, en revanche, est manifeste. « Les Juifs ont trop de pouvoir dans notre société », a-t-il récemment écrit sur sa chaîne Telegram. “Les chrétiens devraient avoir tout le pouvoir, tout le monde très peu.”