Avis | La lutte de la Chine contre le Covid ne fait que commencer

La Chine ne peut tout simplement pas éradiquer des variantes comme Omicron. Au cours de la semaine dernière, il a signalé un nombre record de nouveaux cas quotidiens se chiffrant à des dizaines de milliers, et des millions de contacts étroits ont été retrouvés ou mis en quarantaine. Les installations Covid de fortune construites pour accueillir de tels cas à Pékin sont déjà pleines à 80 %. Selon les propres données du gouvernement, la grande majorité des nouveaux cas sont asymptomatiques. Les trouver tous nécessitera beaucoup plus de ressources pour les tests, le traçage et la mise en quarantaine à un moment où les gouvernements locaux subissent de fortes pressions financières en raison des dépenses du zéro-Covid ainsi que de son rôle dans le ralentissement de l’économie.

Contenir Covid s’est fortement appuyé sur l’adhésion du public chinois au récit officiel, mais comme les manifestations l’ont montré, le soutien populaire se dissipe rapidement à mesure que la patience s’épuise.

Au lieu de verser plus d’argent dans la stratégie zéro Covid, les dirigeants chinois doivent changer de vitesse de toute urgence. Ils devraient rapidement étendre l’accès à des vaccins plus efficaces – y compris étrangers – qui ciblent la variante Omicron et des traitements antiviraux ; lancer une campagne de vaccination à l’échelle nationale (les autorités ont déclaré la semaine dernière qu’une nouvelle poussée est à venir); limiter l’hospitalisation aux cas les plus graves pour réduire la pression sur les soins de santé ; et abandonnez la rhétorique alarmiste de la «guerre populaire» en faveur de quelque chose reflétant la réalité que Covid-19 peut être un peu plus qu’une infection des voies respiratoires supérieures pour de nombreuses personnes en bonne santé et vaccinées. Tous ces changements devront être faits avec délicatesse compte tenu du profond investissement politique de M. Xi dans le zéro-Covid.

Mais les intentions du gouvernement restent floues. Deux jours seulement avant les commentaires conciliants de Mme Sun la semaine dernière, elle a demandé aux autorités gérant une épidémie dans l’immense ville de Chongqing de “lancer une attaque totale” pour “atteindre le zéro Covid”. Vendredi, le porte-parole du Parti communiste, le Quotidien du Peuple, a fait allusion à une politique plus détendue, mais a tout de même réitéré une rhétorique au pied de la guerre telle que “gagner la bataille” contre la pandémie.

Les prochaines semaines seront critiques. Les autorités locales en première ligne subissent une pression publique et financière croissante pour assouplir les mesures. Un manque de directives claires de Pékin pourrait entraîner une réouverture précipitée et désordonnée et davantage d’infections. Cela s’est produit le mois dernier lorsque l’assouplissement de certaines restrictions a semé la confusion et contribué à la récente augmentation des cas.

La Chine n’a officiellement signalé que 5 233 décès de Covid-19, contre plus d’un million aux États-Unis, près de 690 000 au Brésil et plus de 530 000 en Inde.

Mais une épidémie à l’échelle nationale à ce stade pourrait être désastreuse. Si un quart de la population chinoise est infectée au cours des six premiers mois suivant la baisse de la garde du gouvernement – ​​un taux conforme à ce que les États-Unis et l’Europe ont connu avec Omicron – la Chine pourrait se retrouver avec environ 363 millions d’infections, quelque 620 000 décès, 32 000 admissions quotidiennes dans les unités de soins intensifs et une crise sociale et politique potentielle. Trois années punitives de lutte contre le coronavirus auraient été vaines, laissant la Chine avec le pire des scénarios qu’elle a tant lutté pour éviter.