Avis | La lutte de la Californie contre le sans-abrisme est devenue désespérée et dangereuse

Les deux critiques ont raison : le projet de loi sur le tribunal de CARE peut s’envelopper dans le langage de l’aide et de l’empathie, mais il s’agit essentiellement d’un moyen de forcer les personnes qui n’ont commis aucun crime ou qui se sont révélées être une menace imminente à le public, d’être contraints à une procédure judiciaire qui placera nombre d’entre eux sous de puissants médicaments sous la menace d’une tutelle qui leur enlèverait nombre de leurs libertés. Lorsque les personnes entrent dans le système, elles se voient attribuer une aide juridictionnelle (les versions antérieures du projet de loi prévoyaient un défenseur public). Vous n’attribuez pas l’aide juridique aux gens parce qu’ils sont sur le point d’entrer dans un système entièrement volontaire. Vous leur attribuez l’aide juridictionnelle parce qu’ils sont sur le point d’entrer dans une forme du système judiciaire. Considérant que la norme pour être saisi devant le tribunal CARE est l’exposition de symptômes de ce qu’Umberg a appelé des conditions «semblables à la schizophrénie», la subjectivité de ces évaluations et le potentiel d’abus sont certainement là.

Si la Californie ne peut pas gérer le nombre actuel de sans-abri souffrant de troubles mentaux, que fera-t-elle lorsque les 7 000 à 12 000 de plus prévus par Umberg arriveront dans le système ? Umberg, pour sa part, reconnaît que trouver ces travailleurs, qu’ils soient psychiatres ou travailleurs sociaux, sera l’un des plus grands défis auxquels sera confronté le système judiciaire de CARE. Il dit que le gouverneur investit dans la formation de nouveaux travailleurs, mais étant donné la pénurie actuelle de travailleurs civiques, en particulier en ce qui concerne les services aux sans-abri, il est difficile d’imaginer qu’il y aura suffisamment de professionnels formés pour remplir le rôle. L’énigme persistante de l’État est que tout le monde veut faire quelque chose pour les sans-abri tant que la personne qui effectue ce travail est quelqu’un d’autre.

L’autre défi majeur noté par Umberg concernait le plan de logement du CARE Court pour les personnes qui entrent dans le système. Une grande partie des critiques sur le projet de loi, en particulier de la part de l’ACLU, vient du fait qu’il n’y a aucune garantie réelle qu’un diplômé de CARE Court recevra une forme quelconque de logement. Ceci est certainement déroutant étant donné qu’une partie de la justification de l’État dans la création des tribunaux CARE est de noter à juste titre que le stress de vivre dans la rue contribue à la maladie mentale et rend plus difficile pour les gens de rechercher ou de maintenir un traitement. Si l’État ne peut pas garantir à un sans-abri souffrant de troubles mentaux un logement, comment peut-il vraiment contraindre cette personne à se faire soigner régulièrement ou à consulter un conseiller et le tribunal, en particulier lorsque l’État convient que le sans-abrisme, lui-même, est un problème majeur ? responsable des symptômes de la maladie mentale?

C’est la question que CARE Courts a posée aux Californiens : Dans quelle mesure êtes-vous prêt à jouer vite et librement avec les libertés civiles des sans-abri chroniques et des malades mentaux ? Il est vrai que l’itinérance est le problème le plus pressant de l’État et que la plupart des habitants, moi y compris, sont consternés quotidiennement par l’apparente insoluble du problème.

Les milliards de dollars que l’État dépense chaque année pour des solutions aux sans-abrisme comprennent des investissements importants dans le logement. Mais alors que les politiques de logement d’abord peuvent apporter un soulagement à de nombreuses personnes qui sont sur le point de perdre leur maison ou de tomber dans l’itinérance, ce n’est pas une panacée qui empêchera les personnes chroniquement sans logement et souffrant de maladies mentales de sortir de la rue. (Pour être juste, aucun défenseur sérieux du logement d’abord ne dirait jamais que son approche sera en mesure de résoudre tous les problèmes.) C’est pourquoi l’humeur politique de l’État a basculé si rapidement vers un type de désespoir qui dit quelque chose – n’importe quoi – doit être fait.

Ces fanfaronnades et ces promesses idiotes ont en fait rendu presque impossible de dire quelles propositions devraient être prises au sérieux et lesquelles ne devraient pas l’être, lesquelles sont simplement les idées réfléchies de politiciens sous pression et lesquelles tentent de résoudre un problème. Ou s’il n’y a même plus vraiment de différence entre les deux.