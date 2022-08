Avis | La loi sur la réduction de l’inflation est une énorme réforme des soins de santé

Et peut-être le plus important, le gouvernement ne négociera pas les prix des médicaments pour les personnes ayant une assurance privée ou sans assurance. Les personnes âgées qui dépendent de Medicare utilisent beaucoup de soins de santé et constituent un bloc électoral important, mais plus de 200 millions de personnes paieront toujours des prix de médicaments sans contraintes. Par exemple, la nouvelle loi prévoit un plafond sur le co-paiement de l’insuline à 35 $ par mois, ce qui est une bonne nouvelle pour les personnes qui en ont besoin pour rester en vie. Mais encore une fois, cette disposition ne s’applique qu’aux 3,3 millions d’utilisateurs d’insuline couverts par Medicare, et non aux millions d’autres qui ne sont pas assurés ou couverts par le secteur privé.

Les candidats démocrates pourraient essayer d’utiliser cette exclusion à leur avantage politique. Le projet de loi qu’ils ont proposé au Sénat prévoyait un plafond de co-paiement de l’insuline pour les personnes bénéficiant d’une assurance privée. Mais parce que le parlementaire du Sénat a déterminé que la disposition n’était pas conforme aux règles budgétaires, les républicains l’ont contestée et l’ont rejetée.

L’une des dispositions les plus tangibles de la loi réduirait les coûts des médicaments pour les bénéficiaires de Medicare avec des dépenses de médicaments particulièrement élevées. Les frais remboursables des médicaments seraient plafonnés à 2 000 $ par année, ce qui permettrait d’économiser des milliers de dollars pour certains patients atteints de maladies coûteuses comme le cancer. Plus d’un million de bénéficiaires de Medicare bénéficieraient de ce plafond chaque année, bien que la grande majorité des inscrits n’aient pas de dépenses en médicaments suffisamment élevées pour être éligibles au cours d’une année donnée.

L’autre grande disposition de la législation en matière de soins de santé prolongerait l’assistance améliorée aux primes ACA pendant trois ans, jusqu’en 2025. Ces subventions, qui ont été ajoutées dans le cadre du plan de sauvetage américain en 2021 et permettent aux inscrits à l’ACA d’économiser en moyenne plus de 700 $ par an sur leur primes, devaient expirer à la fin de cette année. Si le Congrès n’avait pas agi, les primes auraient grimpé en flèche de 53 %, avec des avis envoyés aux consommateurs juste avant les élections. Bien que les démocrates ne soient pas en mesure de promettre des primes encore plus basses, ils peuvent dire qu’ils ont empêché une énorme hausse des primes – et un casse-tête politique qui en résulte.

Après avoir adopté la loi sur la réduction de l’inflation, les démocrates entrent dans les campagnes de mi-mandat avec un message fort aux électeurs sur l’allégement des coûts des soins de santé. Pourtant, aussi populaire que soit leur plateforme, sa portée a des limites. Les restrictions sur les prix des médicaments ne s’appliqueront pas immédiatement ni à tout le monde, et les médicaments représentent moins de 10 % des dépenses de santé.

Comme toujours, les résultats des élections ont des conséquences. En fait, avec les effets de la négociation des prix des médicaments retardés jusqu’en 2026 et l’aide améliorée aux primes de l’ACA expirant cette année-là, ces élections et celles de 2024 pourraient bien déterminer la forme de l’abordabilité des soins de santé à l’avenir.