Avis | La loi sur la réduction de l’inflation est une énorme affaire pour le climat

Commencez par le côté environnemental. Beaucoup de gens à qui je parle supposent que le programme environnemental du président Biden, tel qu’il est contenu dans sa proposition originale Build Back Better, a dû être considérablement édulcoré dans la législation que nous avons en fait obtenue. Après tout, les démocrates n’ont-ils pas dû faire de grandes concessions pour convaincre le sénateur Joe Manchin ? N’y a-t-il pas d’importants cadeaux aux intérêts des combustibles fossiles, comme une aide pour un gazoduc controversé ?

Cependant, les analystes de l’énergie estiment que tout effet climatique négatif de ces concessions sera submergé par les gains des crédits d’impôt pour l’énergie propre. Le projet REPEAT, compilé par le ZERO Lab de Princeton, a produit une comparaison côte à côte des réductions d’émissions dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation et de la version antérieure de Build Back Better. D’ici 2035, l’IRA, estiment-ils, aura permis plus de 90% des réductions d’émissions que BBB aurait réalisées. Après tout ce drame législatif, la politique climatique de Biden est ressortie essentiellement intacte.

Comment était-ce possible ? Dès le début, l’administration Biden a décidé que sa politique climatique ne serait que des carottes, pas de bâtons – qu’elle fournirait des incitations à faire la bonne chose, pas des sanctions pour faire la mauvaise chose. Cette stratégie, espérait-on, se révélerait politiquement faisable d’une manière que, disons, une taxe sur le carbone ne le ferait pas. Et cet espoir a été justifié.

De plus, c’est une stratégie qui semble susceptible de rapporter des dividendes politiques à l’avenir. Une nouvelle étude, par E. Mark Curtis et Ioana Marinescu, constate que “la croissance des énergies renouvelables conduit à la création d’emplois relativement bien rémunérés, qui sont le plus souvent situés dans des zones qui risquent de perdre d’un déclin des énergies fossiles”. travaux d’extraction.