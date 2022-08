Avis | La haine anti-musulmane est tout aussi horrible quand elle vient des musulmans

Historiquement, les musulmans chiites et sunnites ont coexisté et prospéré dans le monde entier, mais ces dernières années ont vu une prolifération de la violence sectaire. Il existe des différences importantes entre les sectes sur certaines questions religieuses et historiques, notamment en ce qui concerne la succession après la mort du prophète Mahomet. Mais les principes fondamentaux et les pratiques de l’islam, ainsi que l’immense amour pour la famille du prophète, sont des liens communs profondément ancrés au sein des deux sectes.

La haine sectaire est apprise, exacerbée par les conflits géopolitiques et alimentée par des interprétations extrémistes de l’islam. Et en tant que minorité parmi les musulmans, les chiites ont été soumis à deux poids deux mesures, à des alarmistes ignorants, à la suspicion et parfois à la violence. Les chefs religieux et les universitaires de la ligne dure – en Arabie saoudite et au Pakistan, par exemple – ont considéré la marginalisation des chiites comme faisant partie intégrante de l’identité sunnite.

C’est le mois islamique de Muharram, une période où les mosquées et les communautés chiites du monde entier sont souvent la cible d’extrémistes musulmans sunnites qui dénigrent les chiites avec des insultes telles que “mécréant” et “apostat”.

Comme beaucoup d’Américains musulmans, je n’ai jamais rencontré ce genre de sectarisme en grandissant dans les rues de la banlieue de Fremont, en Californie. Mon meilleur ami était chiite, et nous avons passé nos étés à faire ensemble des films d’action faits maison. Nos mères pakistanaises américaines nous ont nourris de biryani et nous avons prié chez l’autre. À l’université, j’ai suivi un cours sur le chiisme pour devenir plus informé et conscient, et des amis chiites venaient régulièrement dans mon appartement, partagé avec un colocataire sunnite, pour boire du chai et jouer à des jeux vidéo.

Hier et aujourd’hui, quand j’ai entendu des commentaires anti-chiites, ils ont souvent été rationalisés comme des blagues inoffensives, des politiques incorrectes ou simplement l’expression d’une opinion. Peut-être, mais ces remarques non contrôlées reflètent également un parti pris anti-chiite qui n’est, de manière troublante, pas rare.

Cela me fait mal quand les Américains musulmans, même par inadvertance, imitent les opinions ou les comportements oppressifs des xénophobes et des nativistes. Nous devrions savoir mieux. Particulièrement depuis le 11 septembre, nous avons été la cible de blagues et d’affronts sur le terrorisme, le djihad et la charia qui sont devenus des sujets de discussion pour les fanatiques anti-musulmans. Les Américains musulmans ont été invités à prouver notre loyauté envers notre pays, et notre patriotisme est régulièrement remis en question.