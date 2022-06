Avis | La guerre d’Ukraine réserve encore des surprises. Le plus gros pourrait être pour Poutine.

A plus d’un titre. Les 27 nations de l’Union européenne, notre principal allié, sont en fait le plus grand bloc commercial du monde. Ils ont déjà pris des mesures décisives pour réduire les échanges et les investissements avec la Russie. Le 31 mai, l’UE a accepté de couper 90 % des importations russes de brut d’ici la fin de 2022. Cela nuira non seulement à la Russie, mais causera également de réelles souffrances aux consommateurs et aux fabricants de l’UE, qui paient déjà des prix astronomiques pour l’essence et le gaz naturel.

Cependant, tout cela se produit à un moment où les énergies renouvelables, telles que l’énergie solaire et éolienne, sont devenues compétitives en prix avec les combustibles fossiles, et où l’industrie automobile mondiale augmente considérablement la production de véhicules électriques et de nouvelles batteries.

À court terme, rien de tout cela ne peut compenser la baisse des approvisionnements russes. Mais si nous avons un an ou deux de prix astronomiques de l’essence et du mazout à cause de la guerre en Ukraine, « vous allez voir un déplacement massif des investissements des fonds communs de placement et de l’industrie vers les véhicules électriques, les améliorations du réseau, les lignes de transmission et les véhicules de longue durée ». stockage qui pourrait faire basculer l’ensemble du marché de la dépendance aux combustibles fossiles vers les énergies renouvelables », a déclaré Tom Burke, directeur d’E3G, Third Generation Environmentalism, le groupe de recherche sur le climat. « La guerre en Ukraine oblige déjà chaque pays et chaque entreprise à faire progresser considérablement leurs plans de décarbonisation. »

En effet, un rapport publié la semaine dernière par le Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur et Ember, un groupe de réflexion mondial sur l’énergie basé en Grande-Bretagne, a révélé que 19 des 27 États de l’UE « ont considérablement renforcé leur ambition en termes d’énergies renouvelables ». déploiement énergétique depuis 2019, tout en diminuant la production de combustibles fossiles prévue en 2030 pour se protéger des menaces géopolitiques.

Un article récent du McKinsey Quarterly notait : « Les guerres navales du XIXe siècle ont accéléré le passage des navires à énergie éolienne à des navires à charbon. La Première Guerre mondiale a entraîné le passage du charbon au pétrole. La Seconde Guerre mondiale a introduit l’énergie nucléaire comme source d’énergie majeure. Dans chacun de ces cas, les innovations du temps de guerre se sont directement répercutées sur l’économie civile et ont inauguré une nouvelle ère. La guerre en Ukraine est différente en ce sens qu’elle ne stimule pas l’innovation énergétique elle-même, mais en rend plus clair le besoin. Pourtant, l’impact potentiel pourrait être tout aussi transformateur.

Allez comprendre : si cette guerre ne fait pas exploser la planète par inadvertance, elle pourrait par inadvertance contribuer à la maintenir. Et, au fil du temps, réduire la principale source d’argent et de pouvoir de Poutine.

Ce ne serait pas ironique.

