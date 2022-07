Avis | La guerre d’Ukraine est sur le point d’entrer dans une nouvelle phase dangereuse

Cela non plus n’est pas une stratégie folle. Poutine réalise peut-être des gains dans l’est de l’Ukraine, mais à un prix très élevé. De nombreuses analyses militaires suggèrent que la Russie a subi, au minimum, la mort de 15 000 soldats en moins de cinq mois – un chiffre stupéfiant – et probablement le double de ce nombre de blessés. Plus de 1 000 chars et pièces d’artillerie russes ont été transformés en ferraille.

Les responsables américains me disent que Poutine n’a pas assez de troupes en ce moment pour tenter de sortir de l’est de l’Ukraine et de s’emparer du port d’Odessa afin de laisser l’Ukraine enclavée et d’étrangler son économie.

Comme Neil MacFarquhar du Times l’a rapporté ce week-end, Poutine a désespérément besoin de plus de forces simplement pour maintenir l’élan récent à l’Est et entreprend déjà une “mobilisation furtive” pour amener plus d’hommes au front “sans recourir à un projet national politiquement risqué”. Pour combler le déficit de main-d’œuvre, le Kremlin s’appuie sur une combinaison de pauvres minorités ethniques, Ukrainiens des territoires séparatistes, mercenaires et unités militarisées de la Garde nationale » et promettant d’importantes incitations en espèces aux volontaires.

Poutine hésite à enrôler plus d’hommes parce que cela donnerait à penser que ce qu’il avait dit à son peuple n’était qu’une « opération militaire spéciale » en Ukraine non seulement beaucoup plus importante, mais aussi bien pire.

L’OTAN espère clairement que l’armée ukrainienne pourra utiliser les nouveaux systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité M142, ou HIMARS, que les États-Unis ont transférés à Kyiv, pour infliger beaucoup plus de morts et de destructions aux forces russes en Ukraine au cours de l’été et de l’automne. Si tel est le cas, les avancées de Poutine pourraient non seulement stagner, mais même perdre du terrain, et le président russe pourrait se sentir obligé d’accepter un cessez-le-feu, un grand échange de prisonniers, des évacuations humanitaires et de meilleures conditions pour les exportations alimentaires ukrainiennes – tout cela aiderait pour atténuer l’inflation et, espérons-le, réduire la pression des alliés européens de l’Ukraine pour qu’ils rompent n’importe quel accord avec Poutine.

Rien n’indique que Poutine soit prêt à conclure un accord de paix définitif, mais il est peut-être possible de le pousser à ce type de cessez-le-feu, ce qui pourrait soulager les marchés de l’énergie et de l’alimentation.