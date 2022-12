Avis | La grève du rail est une chance pour Biden de prouver qu’il est vraiment un président pro-syndical

Le pouvoir d’un syndicat est le pouvoir de dire non. Les syndicats peuvent améliorer la vie de leurs membres et augmenter la production de l’économie — et ils le font en menaçant de réduire cette production en perturbant l’activité économique. Les syndicats détiennent le même pouvoir sur la direction que la direction détient sur les travailleurs : traitez avec nous, ou tout le monde en souffrira. Le malheur d’un seul ouvrier est négligeable ; il faut compter avec un collectif.

Les arguments en faveur de la dépossession des syndicats des chemins de fer de ce pouvoir reposent sur le même calcul qui a dicté une grande partie de la politique économique du pays au cours des dernières décennies : le gouvernement sacrifie les intérêts d’un nombre relativement restreint de travailleurs au profit des consommateurs. Et à court terme, maintenir les trains en marche sera sans aucun doute meilleur pour l’économie que de permettre aux grévistes de perturber la circulation des marchandises pendant la période des fêtes.

Mais toutes les petites décisions pour comprimer les travailleurs ont des effets pernicieux dans l’ensemble. Contraindre les syndicats renforce les entreprises, ce qui est un facteur d’inégalité économique. Et ces inégalités contribuent à l’instabilité politique du pays.

Obtenir de meilleures conditions pour les cheminots ne consiste pas seulement à aider les cheminots. Une main-d’œuvre en bonne santé est essentielle au maintien d’un système de fret ferroviaire fonctionnel. Et les termes de cet accord établiront une norme pour les autres travailleurs – pour le meilleur ou pour le pire.

M. Biden a répété à plusieurs reprises qu’il savait tout cela. Le plus dur est d’en payer le prix.

En juin 1992, les travailleurs de CSX, l’un des plus grands chemins de fer de marchandises du pays, se sont mis en grève. D’autres chemins de fer de fret ont réagi en fermant leurs propres opérations, et l’industrie a pressé le Congrès d’imposer un nouveau contrat aux travailleurs. Lorsque le Congrès s’est empressé de répondre aux enchères de l’industrie, en adoptant un projet de loi deux jours plus tard, M. Biden était l’un des six sénateurs à voter contre l’intervention du gouvernement. Ensuite, il s’est également dit préoccupé par les perturbations économiques. «Mais», avait-il déclaré à l’époque, «je crains également que nous récompensions une décision concertée des chemins de fer» de ne pas offrir de meilleures conditions aux travailleurs, mais plutôt de compter sur le gouvernement fédéral pour briser la grève.

M. Biden a maintenant la chance de montrer qu’il pensait ce qu’il a dit.