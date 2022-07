Avis | La Grande-Bretagne fond sous une vague de chaleur

LONDRES – Les poulets britanniques sont rentrés chez eux pour rôtir.

Un climat toujours tempéré a cédé cette semaine la place à une chaleur extrême. « PLUS CHAUD QUE LE SAHARA », beugla le page de garde du tabloïd bien intitulé The Sun lundi. Fait inquiétant, il s’est avéré être un rare exemple d’exactitude de l’article. Au milieu de l’après-midi ce jour-là, les météorologues britanniques ont confirmé que l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande du Nord avaient toutes connu les températures les plus élevées de l’année jusqu’à présent. Le Pays de Galles est devenu encore plus effrayant, battant son record de la journée la plus chaude pas une mais deux fois.

Malgré tous les problèmes qu’elles posent, des températures allant jusqu’à 40 degrés Celsius, ou 104 degrés Fahrenheit, ont tendance à ne pas être trop perturbatrices pour les Européens continentaux. Mais la Grande-Bretagne ne pouvait pas faire face. Certaines parties du sud de l’Angleterre – où la chaleur était la plus féroce – se sont déformées, littéralement parfois, avec des informations faisant état de pistes «fondues» interrompant le trafic aérien. Les écoles à travers le pays ont fermé, les chemins de fer ont réduit le service et les hôpitaux ont annulé les rendez-vous et les chirurgies de routine, se préparant à la pression induite par la vague de chaleur sur les services d’urgence.

Les médias britanniques, jamais plus heureux que lorsque le temps se gâte, ont répondu avec un plaisir à peine dissimulé. Des briefings en direct ont retracé le chaos provoqué par la hausse du mercure tandis que des médecins célèbres ont offert des conseils perspicaces tels que «boire de l’eau» à la télévision pendant la journée. Les caractéristiques de style de vie gazouillis ont informé une population en surchauffe que le gaspacho – la soupe froide espagnole – pouvait apporter un soulagement à court terme ou, mieux encore, un frottement rapide avec du jus d’oignon atténuerait tout inconfort. Les médias sociaux regorgeaient de conseils pour les coups de soleil, allant de s’allonger à prendre des douches froides régulières.