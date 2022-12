Avis | La Grande-Bretagne est misérable, mais les Britanniques ripostent

Leur défi contraste fortement avec l’ambiance de Westminster. Après des semaines de luttes intestines et de chaos politiques, un fatalisme solennel s’y est installé. Pour contrer des niveaux insoutenables de dette publique et une crise énergétique mondiale, selon l’argument, le pays doit prendre des décisions difficiles. Comme l’a dit le ministre des Finances avant de présenter un budget punitif le mois dernier, il y a un “chemin difficile à parcourir”. En ces temps difficiles, chacun devra faire des sacrifices pour le bien du pays.

La Grande-Bretagne a déjà entendu cela. Au lendemain du krach financier de 2008, les politiciens ont invoqué des arguments similaires pour justifier les coupes dans les dépenses de l’État. S’appuyant sur la figure du voleur d’aide sociale, aidé par des médias consentants et un parti d’opposition docile, le gouvernement a persuadé le public que l’austérité était une réponse raisonnable. Cette fois, l’approche ne fonctionne pas. Selon le National Center for Social Research, 52% des personnes pensent maintenant qu’il devrait y avoir plus de soutien gouvernemental, pas moins. De plus, moins de gens conviennent maintenant que l’aide sociale est trop généreuse et empêche les gens de se tenir debout. Après tout, il est difficile de blâmer les individus pour des problèmes financiers si largement partagés.

Au lieu de cela, un autre récit s’installe. Dans cette version, la profonde douleur économique qui afflige la Grande-Bretagne n’est ni acceptable ni inévitable. Les dirigeants syndicaux décrivent la crise du coût de la vie comme une guerre de classe, en fait une opportunité de siphonnage d’argent pour les entreprises profiteuses, facilitée par le gouvernement. Le refus du gouvernement d’accepter d’augmenter les impôts des très riches – quelque chose qui, selon Tax Justice UK, une organisation de défense des droits, pourrait lever 37 milliards de livres, soit 45 milliards de dollars, par an – en faveur d’augmentations d’impôts furtives qui frappent les bas et moyens -les personnes à revenu en sont un bon exemple.

Abandonnés par le gouvernement, les gens se mobilisent. La campagne Enough Is Enough, lancée en août par des syndicats, des organisateurs communautaires et des législateurs de la gauche du Parti travailliste, a recruté 750 000 personnes et organisé des rassemblements à grande échelle dans tout le pays. La campagne comporte cinq revendications clés : une véritable augmentation des salaires, la fin de la pauvreté alimentaire, des factures d’énergie réduites, un logement décent pour tous et des impôts plus élevés pour les plus hauts revenus. Les organisateurs disent qu’ils atteignent des coins improbables du pays, y compris des bastions conservateurs, et la campagne canalise les partisans vers des lignes de piquetage.

Le groupe de base Don’t Pay UK, créé en juin, va encore plus loin. Soutenus par des centaines de groupes de soutien dans tout le pays, 250 000 personnes se sont engagées à lancer une grève nationale coordonnée du paiement des factures d’énergie le 1er décembre, rejoignant les trois millions estimés qui ne peuvent tout simplement pas payer leurs factures. Contre les critiques selon lesquelles le non-paiement infligerait de lourdes sanctions aux plus vulnérables, la campagne vise à apporter un soutien collectif aux personnes dont les situations individuelles sont souvent terrifiantes.