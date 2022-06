Avis | La gérontocratie du Parti démocrate ne comprend pas que nous sommes au bord du gouffre

En réfléchissant à cette attitude des dirigeants démocrates, je me souviens de l’argument de l’historien Jefferson Cowie sur la relation entre le New Deal et l’ordre politique américain. Dans « The Great Exception : The New Deal and the Limits of American Politics », Cowie plaide pour une interprétation des États-Unis au XXe siècle qui traite l’ère du New Deal, de l’administration de Franklin Roosevelt aux années 1970, comme une « un écart soutenu par rapport à certains des principaux contours de la pratique politique, de la structure économique et des perspectives culturelles américaines.

La Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale ont peut-être « forcé des réalignements clairs de la politique américaine et des relations de classe », écrit Cowie, « mais ces changements étaient moins le triomphe linéaire de l’État-providence que le produit de changements historiques très spécifiques et de courte durée. conditions. »

Si cela est vrai – si le New Deal était le produit de circonstances hautement contingentes qui ne se reproduiraient probablement pas maintenant ou à l’avenir – alors le défi pour ceux qui sont attachés à la notion d’un gouvernement qui protège et étend les droits économiques collectifs de l’Amérique les gens est de forger une nouvelle vision de ce que cela pourrait être. « La voie à suivre n’est pas claire », écrit Cowie, « mais quelle que soit l’incarnation réussie d’un » imaginaire social « libéral, elle ne ressemblera pas au New Deal, et il serait préférable de nous libérer de l’idée que ce sera le cas. »

Je pense que vous pouvez appliquer une analyse similaire de « grande exception » aux décennies de stabilité institutionnelle et de concurrence partisane ordonnée qui ont façonné la génération actuelle de dirigeants démocrates, y compris le président et nombre de ses alliés les plus proches.

Ils sont entrés dans la politique nationale à une époque de consensus bipartisan et d’élaboration de politiques centristes, à une époque où les partis et leurs coalitions étaient moins idéologiques et plus variés géographiquement. Mais c’était aussi une aberration historique, le résultat de dynamiques politiques et sociales – telles que la large prospérité de l’ordre économique industriel dans le pays – qui étaient déjà bien en déclin au moment où Biden, Pelosi, Feinstein et d’autres ont pris leurs fonctions pour la première fois.

Depuis lors, la politique américaine est revenue à un état antérieur de division accrue, de partisanerie et de concurrence électorale féroce. Même l’autoritarisme affiché au sein du Parti républicain a des antécédents dans le comportement des élites politiques du Sud à la fin du XIXe siècle et au début du XXe.