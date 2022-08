Avis | La génération X est en quelque sorte, en quelque sorte, pas vraiment le patron

Voici un rappel sur la mesquinerie de la génération X : nos parents étaient généralement membres de la génération silencieuse, cette cohorte née entre 1928 et 1945 – des personnes façonnées par la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, des personnes qui n’ont pas pu choisir ce qu’elles étaient avoir pour le dîner et s’est assuré que leurs enfants n’en ont pas non plus. Les parents de la génération X croyaient à la fessée et à la négligence bénigne, contrairement aux baby-boomers bruyants et à leur progéniture de luxe, la horde du millénaire.

Les Grubby Gen Xers ont été désignés les fainéants OG, ce qui n’augurait rien de bon pour devenir les patrons du futur. Ce n’était pas notre faute ! Je veux dire, surtout pas. Un peu de réalité pour la génération X parce que lorsque nous avons commencé à rejoindre le marché du travail vers 1990, l’économie était en récession ; la reprise qui a suivi a été lente.

Ce sont des grandes lignes, bien sûr, mais en tant qu’ancien rédacteur en chef de l’ancien magazine American Demographics, spécialisé dans les généralisations générationnelles, je crois qu’il y a du vrai dans les truismes.

Une fois que les membres de la génération X ont réussi à décrocher des emplois, nous n’étions que de modestes péons suspendus à un fil, prêts à être licenciés parce que nous avions travaillé moins de 80 heures cette semaine-là, parce que nous n’avions pas réussi à « performer » ou simplement parce que notre patron aimait crier et l’une des choses qu’il aimait crier était “Tu es viré.”