AVIS : La fusion nucléaire peut changer notre monde, mais les sources d’énergie renouvelables le sauveront : experts

Par Rachel Morgan, journaliste de l’Initiative de journalisme local, The Pointer

Nous vivons des temps sans précédent.

C’était le slogan lorsque la surprenante pandémie de COVID-19 a balayé le monde.

Mais l’expression était déjà devenue banale pour une génération altérée par la réalité du changement climatique. Ce que les scientifiques appellent désormais communément le «sixième événement d’extinction», défini par la perte massive de vie végétale et animale sur une courte période géologique, est le résultat probable de l’augmentation de la température causée par l’activité humaine, à savoir l’utilisation du carbone pour créer l’énergie addictive qui alimente nos modes de vie.

Mais nous vivons aussi, simultanément, une époque technologique sans précédent. Nous avons maintenant, plus que jamais auparavant, la science pour résoudre certains des plus grands problèmes du monde.

Le mois dernier, les physiciens ont livré peut-être le résultat expérimental le plus significatif de tous les temps. Il tient la promesse de donner vie à Star Trek.

Mais les experts avertissent déjà que la technologie de “fusion nucléaire”, soudainement annoncée par beaucoup comme la panacée, la grande réponse à notre problème climatique planétaire, ne devrait pas détourner l’attention du rôle critique que les sources d’énergie renouvelables jouent déjà dans notre quête pour nettoyer la Terre.

Alors que certaines formes d’énergie renouvelable ont été utilisées il y a 2 000 ans, lorsque les Grecs ont construit des moulins à eau pour transformer les céréales en farine, les technologies modernes d’énergie renouvelable ont commencé à prendre forme au cours des XIXe et XXe siècles. Ce n’est qu’au tournant du 21e siècle que des technologies telles que les éoliennes et les panneaux solaires ont atteint le point de viabilité en tant que sources d’énergie à grande échelle. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les sources d’énergie renouvelables sont maintenant, collectivement, sur la bonne voie pour dépasser le charbon en tant que premier producteur d’électricité d’ici 2025.

Il y a un mois, tout a changé. Soudain, toute la conversation autour de l’énergie alternative a été changée, pour toujours.

Le 5 décembre, au National Ignition Facility (NIF), qui fait partie du Lawrence Livermore National Laboratory en Californie, 192 lasers ont été dirigés vers une minuscule pastille congelée de deutérium et de tritium, des formes plus lourdes d’hydrogène. Combinés, les lasers ont tiré 2,05 mégajoules d’énergie générant suffisamment de chaleur et de pression pour faire fusionner l’hydrogène à l’intérieur. Alors que le minuscule incendie n’a duré qu’un milliardième de seconde, créant des températures environ dix fois plus chaudes que le soleil, l’impact a été éternel. Pour la première fois, la sortie d’énergie de la réaction était supérieure à l’entrée, près de 50 % supérieure.

Le processus, appelé fusion nucléaire, est la réaction qui alimente le soleil. Alors qu’il a été découvert dans les années 1930 que ce processus était possible de reproduire, NIF est le premier à avoir atteint “l’allumage”, un gain net d’énergie.

Lorsque la nouvelle a éclaté, il y a eu un soupir de soulagement à travers le monde. Immédiatement, des articles ont commencé à circuler sur le salut de la planète car la fusion alimenterait inévitablement un réseau d’énergie propre.

Mais alors que la nouveauté de cette percée remarquable commence à s’estomper, les chercheurs et les scientifiques se méfient déjà des conséquences négatives potentielles.

« Je n’étais pas trop optimiste », déclare Jean-Thomas Bernard, professeur invité au Département d’économie et à l’Institut de l’environnement de l’Université d’Ottawa. Son expertise porte sur l’économie de l’utilisation de l’énergie et il a abordé le potentiel de la fusion nucléaire. « C’est une bonne idée de poursuivre le développement, de faire des recherches sur cette ligne. Mais nous sommes très loin de voir des usines commerciales se construire.

Sa préoccupation, comme beaucoup d’autres dans les domaines en pleine croissance dédiés à la recherche de solutions aux problèmes environnementaux les plus urgents, est le danger d’être distrait par une solution miracle, en particulier une qui pourrait arriver trop tard.

Cela pourrait prendre plus de 40 ans avant que la fusion nucléaire puisse être exploitée et mise à l’échelle pour créer la quantité d’électricité nécessaire pour changer la donne. Pendant ce temps, les alternatives qui le font déjà pourraient être soudainement ignorées, au profit d’une technologie qui ne sera pas prête avant que le changement climatique catastrophique n’altère la Terre, pour toujours.

Actuellement, des recherches et des tests sont en cours sur deux méthodes différentes pour créer le type de fusion nucléaire produit par l’expérience californienne. Les deux reposent sur des formes lourdes d’hydrogène qui sont comprimées jusqu’à ce qu’elles fusionnent en émettant de l’énergie qui peut créer de la vapeur pour faire tourner une turbine. Le processus utilisé au laboratoire NIF reposait sur des faisceaux laser dirigés vers les éléments, qui avaient besoin d’environ 99 % d’énergie en plus pour les faire fonctionner que ce qui a finalement été produit (l’événement d’allumage ne mesure que le gain d’énergie de la sortie laser, pas l’électricité nécessaire faire fonctionner les machines laser).

Un autre processus expérimenté dans le monde entier, y compris en Colombie-Britannique, utilise la force magnétique pour créer la pression et la chaleur nécessaires à la fusion des éléments. On ne sait pas quel processus entraînera les gains les plus importants, en utilisant le moins d’énergie initiale. On ne sait pas non plus laquelle des deux méthodes pourrait être évolutive de manière réaliste, à utiliser pour la production mondiale d’électricité. Les scientifiques ont également déclaré qu’il était difficile de prédire combien de temps il faudrait pour faire progresser la technologie actuelle autour de chaque méthode au point où la fusion nucléaire pourra être largement générée pour créer de l’énergie pour l’usage humain quotidien.

Les experts s’accordent à dire qu’il pourrait encore s’écouler des décennies avant que la fusion ne contribue à notre réseau électrique.

Claudio Canizares, professeur d’ingénierie et directeur exécutif du Waterloo Institute for Sustainable Energy de l’Université de Waterloo, dit qu’il n’est pas entièrement convaincu que la fusion deviendra le seul fournisseur d’électricité à l’avenir.

« C’est un peu prématuré de dire cela, car les batteries, le solaire, l’éolien, les énergies renouvelables en général vont également améliorer leurs performances et leur coût. Notre principale préoccupation à ce stade est que nous ne voulons pas que les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent. De ce point de vue, je pense que toutes ces technologies .125renouvelables, batteries, fission et fusion.375 ont quelque chose à offrir.

L’une des craintes est que la percée de la fusion nucléaire détournera les investissements et détournera l’attention des alternatives renouvelables actuelles, tout comme ces technologies deviennent de plus en plus viables.

À la fin de l’année dernière, l’Agence internationale de l’énergie a publié un rapport accompagné d’un article intitulé : « La croissance des énergies renouvelables est accélérée alors que les pays cherchent à renforcer la sécurité énergétique ».

L’article soulignant les conclusions du rapport indiquait : « Les problèmes de sécurité énergétique causés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont incité les pays à se tourner de plus en plus vers les énergies renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne pour réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles importés, dont les prix ont grimpé en flèche. La capacité mondiale d’énergie renouvelable devrait maintenant augmenter de 2 400 gigawatts (GW) sur la période 2022-2027, un montant égal à l’ensemble de la capacité électrique de la Chine aujourd’hui, selon Renewables 2022, la dernière édition du rapport annuel de l’AIE sur le secteur. .”

L’agence internationale a indiqué que les énergies renouvelables devraient fournir plus de 90% de l’expansion mondiale de l’électricité d’ici 2027.

« Les énergies renouvelables se développaient déjà rapidement, mais la crise énergétique mondiale les a propulsées dans une nouvelle phase extraordinaire de croissance encore plus rapide alors que les pays cherchent à tirer parti de leurs avantages en matière de sécurité énergétique. Le monde devrait ajouter autant d’énergie renouvelable au cours des 5 prochaines années qu’il l’a fait au cours des 20 années précédentes », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE. “L’accélération continue des énergies renouvelables est essentielle pour aider à garder la porte ouverte à la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C.”

Les experts au Canada font écho au succès des énergies renouvelables et avertissent les gouvernements et le secteur privé que ce n’est pas le moment de réduire les investissements.

« Nous savons que les investissements dans la fusion ont considérablement augmenté et nous pouvons présumer que l’annonce récente contribuera à amplifier ces investissements », a déclaré Ryan Katz-Rosene, professeur à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa. “Nous savons également que les investissements dans les énergies renouvelables continuent de croître d’année en année, nous savons que les énergies renouvelables deviennent de moins en moins chères.”

Certains experts disent que verser de l’argent dans la recherche sur la fusion nucléaire n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

“Je suppose que l’on pourrait affirmer que les milliards dépensés pour la recherche et le développement sur la fusion sont techniquement des milliards dépensés pour une technologie énergétique relativement non testée qui pourrait ne pas apporter d’avantages avant des décennies, voire jamais”, déclare Katz-Rosene. “Mais, le contrefactuel est que moins d’investissements dans la fusion aujourd’hui signifient un délai plus long avant qu’elle ne soit commercialement viable, ce qui signifie que nous pourrions manquer des années d’énergie dispatchable sans carbone sur la route, ce qui pourrait en théorie être exactement ce dont nous avons besoin pour nous aider à atteindre le zéro net si nous dépassons notre budget carbone de deux degrés.

Canizares est d’accord. Il a déclaré qu’il ne craignait pas que cette percée décourage les investissements dans les énergies renouvelables, car le délai qu’il faudra avant que la fusion ne soit commercialement viable, le cas échéant, sera probablement de plusieurs décennies, et non d’années.

Selon une analyse publiée par Bloomberg Intelligence, il y a actuellement 9,5 billions de dollars d’investissements dans les énergies renouvelables prévus au cours des 20 prochaines années. Si seulement 1 000 milliards de dollars de cette somme étaient prélevés et investis dans des projets de fusion, la fusion nucléaire pourrait être en mesure de fournir de l’électricité au réseau d’ici 2030.

Alors que l’analyse de Bloomberg suggère de retirer de l’argent des investissements existants dans les énergies renouvelables, Katz-Rosene dit qu’il ne craint pas trop que cela ne nuise à l’impact plus large des investissements dans les énergies renouvelables, car il utilise toujours le pool d’argent disponible pour éliminer l’énergie carbonique. Arrêter les investissements dans les combustibles fossiles, dit-il, qui sont le principal moteur de notre problème actuel d’émissions, est la clé.

Katz-Rosene dit que le type d’investisseur dans le secteur des énergies renouvelables n’est pas le même type d’investisseur qui investit dans la recherche et les expériences sur la fusion.

«.125Fusion.375 est un investissement assez risqué dans le sens où de nombreux investisseurs ne verront peut-être jamais de rendement. Si vous souhaitez investir dans des systèmes énergétiques à faible émission de carbone dont vous savez qu’ils sont possibles et qu’ils généreront probablement des rendements à court terme, vous n’investirez pas dans la fusion.

Les énergies renouvelables, les batteries et les technologies de stockage ont montré qu’elles pouvaient générer un bon retour sur investissement.

Canizares a déclaré que sa position, en tant qu’universitaire, était de considérer toutes les options viables.

“Vous devez être neutre à ce sujet et penser, `quelle est la meilleure option sur le mélange d’énergie?”‘ Il souligne l’importance de se rappeler qu’il y a des aspects positifs et négatifs à toutes les formes de production d’énergie.

Les véhicules électriques (VE), par exemple, reposent sur des batteries lithium-ion qui contiennent des minéraux précieux qui nécessitent une élimination appropriée. Les véhicules électriques nuisent beaucoup moins à l’environnement que les véhicules équipés de moteurs à combustion interne fonctionnant au gaz ou au diesel, mais à mesure que les véhicules électriques deviennent plus populaires, l’élimination responsable des batteries deviendra encore plus importante. Canizares dit que ce sont de bons problèmes, ceux qui signifient finalement que nous débarrassons l’atmosphère du carbone grâce à des engagements pour prévenir le chaos climatique.

Tous les experts ont souligné que mettre fin à l’utilisation des combustibles fossiles est la principale priorité.

“Pour s’éloigner des combustibles fossiles, nous devons passer à autre chose”, déclare Bernard. “Et en ce moment, ce sont les énergies renouvelables.”

Il souligne l’importance de s’appuyer sur des technologies que nous pouvons contrôler. Nous avons un contrôle total sur l’énergie solaire et éolienne, mais pas sur les technologies de fusion. Bernard a déclaré qu’il reconnaissait que l’éolien et le solaire ne peuvent pas fournir de l’énergie en permanence, qu’ils sont intermittents et que la fusion peut être une solution qui fonctionne avec d’autres technologies éprouvées.

En 2021, la Loi canadienne sur la responsabilité en matière d’émissions nettes nulles a été adoptée, engageant le pays à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050. Avec seulement 27 ans pour atteindre cet objectif, il n’est pas clair si la fusion sera commercialement viable à temps pour aider à atteindre l’ambitieux cible.

« Il est peu probable que la fusion joue un rôle dans notre transition vers une société neutre en carbone », déclare Katz-Rosene. “Nous allons probablement devoir trouver un moyen de devenir neutre en carbone sans fusion.”

Malgré le potentiel passionnant de la fusion et l’avenir de Star Trek qu’elle promet de façonner, de nombreux experts sont d’accord : les énergies renouvelables doivent être notre priorité. La poursuite des investissements et du développement de ces énergies alternatives est la seule voie viable vers un réseau électrique propre, pour prévenir le type de dommage planétaire qui est irréversible.

« Je pense que nous devrions nous tourner vers les énergies renouvelables alors que nous construisons un système fiable, propre et abordable », déclare Bernard. “Il n’y a pas de solution magique.”

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Changement climatiquesecteur de l’énergieAvis