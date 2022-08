Bien que le prix moyen de l’essence aux États-Unis ait chuté à environ 4 $ le gallon, contre un sommet d’environ 5 $ à la mi-juin, les prix de l’énergie en augmentation rapide sont toujours conduite l’inflation sur l’année. C’est ce qu’Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne, a appelé de façon mémorable la « fossilflation ».

Heureusement, les États-Unis ont finalement décidé de s’y attaquer de front : la loi sur la réduction de l’inflation de 2022, de loin le plus grand projet de loi sur le climat de l’histoire des États-Unis, a été approuvée par le Sénat et devrait être adoptée à la Chambre vendredi. Il investit 369 milliards de dollars pour aider le pays à se débarrasser des combustibles fossiles et donne au ministère de l’Énergie 250 milliards de dollars à prêter aux entreprises qui façonnent l’avenir de l’énergie propre. Ensemble, ces mesures permettront de mobiliser plusieurs centaines de milliards de dollars dépensés par les entreprises et les ménages, produisant et achetant des choses comme des véhicules électriques, des panneaux solaires et des pompes à chaleur.

Mais la dure vérité est que la transition des combustibles fossiles peut être une corvée. Le projet de loi rendra les appareils et les voitures écologiques plus accessibles et abordables, et protégera à long terme les consommateurs des aléas des marchés des énergies fossiles extrêmement fluctuants, mais il y aura des difficultés de croissance. Alors que la décarbonation de nos maisons peut conduire à la stabilité des prix et à des économies importantes – ma famille, par exemple, a réduit notre facture mensuelle de services publics de plus de 75% lors d’une récente rénovation – nous devons également nous préparer à ce que le Dr Schnabel appelle la “flation verte”, plus les prix et les pénuries de main-d’œuvre qui accompagnent la transition verte.